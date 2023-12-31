Глава МИД Литвы – Западу: Не надо ждать нового Перл-Харбора, мы должны победить Россию
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил в X (Twitter), что Запад может повторить исторические ошибки в вопросе военной помощи Украине. Он призвал союзников не ждать "эффекта Перл-Харбора".
"Мы уже 25 лет занимаемся откладыванием и пытаемся сдержать империализм Путина диалогом и дипломатией, пока он продолжает игнорировать границы и ровняет с землей города", – написал глава литовского МИД.
По его словам, проблема российского империализма не исчезла в 2014 году, и для большинства стран восточного фланга НАТО "было ясно, что следующая фаза вторжения будет дороже и страшнее".
"Так и случилось. Когда Россия вновь напала, война неожиданно стала проблемой настоящего. И снова мы думаем, что можем что-то решить, отложив проблему "на завтра". Но предпосылки не изменились – имперские реваншистские амбиции России останутся", – добавил Ландсбергис.
По его мнению, следующая фаза войны, которую приведет Россия, может быть нацелена не только против Украины, Грузии или Молдовы, но и против одной из стран НАТО, и цена отражения такой агрессии будет еще больше.
"Мы можем подождать то, что я называю "эффектом Перл-Харбора" – поворотного момента в истории, когда проблемы будущего вдруг становятся проблемой настоящего, но с очень увеличенной ценой решения. Или мы можем смотреть на это как проблему настоящего и начать решать ее сейчас. Мы на грани повторения исторических ошибок", – резюмировал политик.
- 16 марта 2022 года президент Владимир Зеленский в своем выступлении перед Конгрессом США сравнил нападение России на Украину с атакой на Перл-Харбор и с террористической атакой Аль-Каиды на Всемирный Торговый Центр 11 сентября .
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