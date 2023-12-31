Глава МИД Литвы – Западу: Не надо ждать нового Перл-Харбора, мы должны победить Россию

Следующая фаза войны может быть нацелена не только против Украины, Грузии или Молдовы, но и против одной из стран НАТО, считает он

Габриелюс Ландсбергис (Фото: ЭРА/VALDEMAR DOVIENKO)

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил в X (Twitter), что Запад может повторить исторические ошибки в вопросе военной помощи Украине. Он призвал союзников не ждать "эффекта Перл-Харбора".

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"Мы уже 25 лет занимаемся откладыванием и пытаемся сдержать империализм Путина диалогом и дипломатией, пока он продолжает игнорировать границы и ровняет с землей города", – написал глава литовского МИД.

По его словам, проблема российского империализма не исчезла в 2014 году, и для большинства стран восточного фланга НАТО "было ясно, что следующая фаза вторжения будет дороже и страшнее".

"Так и случилось. Когда Россия вновь напала, война неожиданно стала проблемой настоящего. И снова мы думаем, что можем что-то решить, отложив проблему "на завтра". Но предпосылки не изменились – имперские реваншистские амбиции России останутся", – добавил Ландсбергис.

По его мнению, следующая фаза войны, которую приведет Россия, может быть нацелена не только против Украины, Грузии или Молдовы, но и против одной из стран НАТО, и цена отражения такой агрессии будет еще больше.

"Мы можем подождать то, что я называю "эффектом Перл-Харбора" – поворотного момента в истории, когда проблемы будущего вдруг становятся проблемой настоящего, но с очень увеличенной ценой решения. Или мы можем смотреть на это как проблему настоящего и начать решать ее сейчас. Мы на грани повторения исторических ошибок", – резюмировал политик.

СПРАВКА 7 декабря 1941 года объединенная эскадра ВМС Японии скрытно подошла к Гавайским островам и силами своей палубной авиации нанесла сокрушительный удар по военной базе США в Перл-Харборе. Было уничтожено или повреждено 20 кораблей и почти 190 американских самолетов. Японские силы потеряли 29 самолетов и пять малых подводных лодок. На следующий день США объявили войну Японии и вступили во Вторую мировую войну, чего президент Франклин Рузвельт пытался всеми силами избежать. 7 декабря 1941 года объединенная эскадра ВМС Японии скрытно подошла к Гавайским островам и силами своей палубной авиации нанесла сокрушительный удар по военной базе США в Перл-Харборе. Было уничтожено или повреждено 20 кораблей и почти 190 американских самолетов. Японские силы потеряли 29 самолетов и пять малых подводных лодок. На следующий день США объявили войну Японии и вступили во Вторую мировую войну, чего президент Франклин Рузвельт пытался всеми силами избежать.

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