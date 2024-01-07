Главі МЗС Японії через повітряну тривогу у Києві довелося давати брифінг у підвалі

В Україну вперше приїхала міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава. Заяву для ЗМІ їй довелося робити в укритті через ракетну загрозу

Фото: МЗС

У неділю, 7 січня, до Києва з неанонсованим візитом приїхала міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава. Вона відвідала Бучу, після чого зустрілася в столиці з главою МЗС України Дмитром Кулебою і разом з ним виступила перед ЗМІ. Через повітряну тривогу робити це довелося у підвалі.

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За словами Кулеби, під час переговорів вони розглядали потреби України в засобах протиповітряної оборони.

"Головна російська військова стратегія полягає в такому: якщо ти не можеш щось захопити, ти маєш це повністю знищити. Вони не можуть нас захопити, тому намагаються знищити. Але і це Росії не вдасться завдяки підтримці у зміцненні засобів ППО, яку ми відчуваємо з боку партнерів, що надсилають нам і нові системи ППО, і ракети до них", – сказав він.

"Навіть зараз ми перебуваємо тут, у зв'язку із загрозою балістичного удару. І це ще одне нагадування про необхідність якнайшвидше захистити українське небо", – додав міністр.

Крім ППО, Кулеба і Камікава говорили про необхідність використання російських активів на користь України.

Японська міністерка також розповіла, що її країна передала Україні п'ять мобільних газотурбінних генераторів та сім трансформаторів. "Сьогодні я візьму участь у церемонії передання цього обладнання", – сказала вона.

"На основі мого візиту Японія збирається і надалі зміцнювати двосторонню співпрацю між нашими країнами", – підсумувала Камікава.