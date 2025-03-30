"Гнів, здивування та паніка". У Байдена не знали про план атаки по крейсеру "Москва" – NYT

Джо Байдена (Фото: EPA)

Потоплення українцями російського крейсера "Москва" викликало гнів, здивування та паніку серед адміністрації тодішнього президента США Джо Байдена. Про це заявляє видання The New York Times у своїй великій публікації, для якої було проведено понад 300 інтерв'ю з урядовцями, військовими та розвідниками України, Штатів й інших держав.

В середині квітня 2022-го, приблизно за два тижні до зустрічі на базі США у німецькому Вісбадені, офіцери військово-морських сил України та Штатів мали звичайний дзвінок з обміну розвідданими, коли на екранах їхніх радарів з'явилося "щось несподіване", пише медіа.

"Американці сказали: "О, це "Москва"! Українці сказали: "О, Боже мій. Дуже дякуємо. Бувайте", – розповів про подію неназваний колишній високопоставлений офіцер США.

Як зауважує NYT, потоплення флагмана Чорноморського флоту РФ було сигналом тріумфу – "демонстрацією української майстерності та російської некомпетентності", проте цей епізод також відобразив неузгодженість українсько-американських відносин у перші тижні війни.

За даними медіа, через удар по крейсеру в американців виникли: гнів (оскільки українці "навіть не попередили" про це), здивування (тому, що в України є ракети, здатні досягнути корабля) й паніка (адже адміністрація Байдена "не мала наміру дозволяти українцям атакувати такий потужний символ російської могутності").