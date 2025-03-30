"Гнев, удивление и паника". У Байдена не знали о плане атаки по крейсеру "Москва" – NYT

Джо Байдена (Фото: EPA)

Потопления украинцами российского крейсера "Москва" вызвало гнев, удивление и панику среди администрации тогдашнего президента США Джо Байдена. Об этом заявляет издание The New York Times в своей большой публикации, для которой было проведено более 300 интервью с чиновниками, военными и разведчиками Украины, Штатов и других государств.

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В середине апреля 2022, примерно за две недели до встречи на базе США в немецком Висбадене, офицеры военно-морских сил Украины и Штатов имели обычный звонок по обмену разведданными, когда на экранах их радаров появилось "нечто неожиданное", пишет медиа.

"Американцы сказали: "О, это "Москва"! Украинцы сказали: "О, Боже мой. Очень спасибо. Будьте", – рассказал о событии неназванный бывший высокопоставленный офицер США.

Как отмечает NYT, потопление флагмана Черноморского флота РФ было сигналом триумфа – "демонстрацией украинского мастерства и российской некомпетентности", однако этот эпизод также отразил несогласованность украинско-американских отношений в первые недели войны.

По данным медиа, из-за удара по крейсеру у американцев возникли: гнев (поскольку украинцы "даже не предупредили" об этом), удивление (потому что у Украины есть ракеты, способные достичь корабля) и паника (ведь администрация Байдена "не намеревалась позволять украинцам атаковать такой мощный символ российского могущества").