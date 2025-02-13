В Минобороны Британии посоветовали послать Трампа "за российским кораблем" – The Times

Публично глава ведомства заявлял, что не может быть никаких переговоров об Украине без Украины

Флаг Великобритании (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Анонимный чиновник британского Министерства обороны в комментарии газете The Times посоветовал украинцам ответить президенту США Дональду Трампу так же, как это сделали защитники острова Змеиный в обращении к российскому крейсеру "Москва".

"Некоторые из нас [чиновников Минобороны Британии] говорили, что украинцы не воевали три года, потеряли своих сыновей и дочерей только ради того, чтобы их исключили из обсуждения их будущего", – заявил собеседник СМИ.

По его словам, на месте украинцев он бы передал Трампу то же сообщение, что и "те, кто был на острове Змеиный".

Собеседник имел в виду обращение одного из защитников Змеиного "русский военный корабль, иди на х**" к флагману российского Черноморского флота, крейсеру "Москва" в первые дни полномасштабного вторжения.

Накануне глава оборонного ведомства Великобритании Джон Гили заявил, что не может быть никаких переговоров об Украине без Украины.