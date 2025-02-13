В Минобороны Британии посоветовали послать Трампа "за российским кораблем" – The Times
Анонимный чиновник британского Министерства обороны в комментарии газете The Times посоветовал украинцам ответить президенту США Дональду Трампу так же, как это сделали защитники острова Змеиный в обращении к российскому крейсеру "Москва".
"Некоторые из нас [чиновников Минобороны Британии] говорили, что украинцы не воевали три года, потеряли своих сыновей и дочерей только ради того, чтобы их исключили из обсуждения их будущего", – заявил собеседник СМИ.
По его словам, на месте украинцев он бы передал Трампу то же сообщение, что и "те, кто был на острове Змеиный".
Собеседник имел в виду обращение одного из защитников Змеиного "русский военный корабль, иди на х**" к флагману российского Черноморского флота, крейсеру "Москва" в первые дни полномасштабного вторжения.
Накануне глава оборонного ведомства Великобритании Джон Гили заявил, что не может быть никаких переговоров об Украине без Украины.
- 12 февраля стало известно, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Они "договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга", написал президент США.
- После общения с российским диктатором Трамп позвонил по телефону президенту Зеленскому, в частности, говорили о готовности работать вместе на уровне команд.
- Впоследствии Зеленский заявил, что, по словам Трампа, у американского президента не было приоритета звонить Путину первым.