У Міноборони Британії порадили послати Трампа "за російським кораблем" – The Times
Анонімний посадовець британського Міністерства оборони у коментарі газеті The Times порадив українцям відповісти президенту США Дональду Трампу так само, як це зробили захисники острова Зміїний у зверненні до російського крейсера "Москва".
"Дехто з нас [чиновників Міноборони Британії] казав, що українці не воювали три роки, втратили своїх синів і дочок тільки заради того, щоб їх виключили з обговорення їхнього майбутнього", – заявив співрозмовник медіа.
За його словами, на місці українців він би передав Трампу те ж повідомлення, що й "ті, хто був на острові Зміїний".
Співрозмовник мав на увазі звернення одного з захисників Зміїного "русский военный корабль, иди на х**" до флагмана російського Чорноморського флоту, крейсера "Москва" у перші дні повномасштабного вторгнення.
Напередодні очільник оборонного відомства Великої Британії Джон Гілі заявив, що не може бути ніяких перемовин про Україну без України.
- 12 лютого стало відомо, що Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Вони "домовилися працювати разом, дуже тісно, включно з відвідуванням країн один одного", написав президент США.
- Після спілкування з російським диктатором Трамп зателефонував президенту Зеленському, зокрема, говорили про готовність працювати разом на рівні команд.
- Згодом Зеленський заявив, що, зі слів Трампа, в американського президента не було пріоритету дзвонити Путіну першим.