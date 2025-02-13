У Міноборони Британії порадили послати Трампа "за російським кораблем" – The Times

Публічно глава відомства заявляв, що не може бути ніяких перемовин про Україну без України

Прапор Великої Британії (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Анонімний посадовець британського Міністерства оборони у коментарі газеті The Times порадив українцям відповісти президенту США Дональду Трампу так само, як це зробили захисники острова Зміїний у зверненні до російського крейсера "Москва".

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"Дехто з нас [чиновників Міноборони Британії] казав, що українці не воювали три роки, втратили своїх синів і дочок тільки заради того, щоб їх виключили з обговорення їхнього майбутнього", – заявив співрозмовник медіа.

За його словами, на місці українців він би передав Трампу те ж повідомлення, що й "ті, хто був на острові Зміїний".

Співрозмовник мав на увазі звернення одного з захисників Зміїного "русский военный корабль, иди на х**" до флагмана російського Чорноморського флоту, крейсера "Москва" у перші дні повномасштабного вторгнення.

Напередодні очільник оборонного відомства Великої Британії Джон Гілі заявив, що не може бути ніяких перемовин про Україну без України.