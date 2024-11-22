ГУР підтвердило, що Росія хоче розділити Україну на три частини. Є такий документ

Вадим Скібіцький заявив, що цей сценарій подальшого розвитку з можливим поділенням території "актуальний навіть не на 2035-2045 рік, а на раніше"

Вадим Скібіцький (Фото: ГУР)

Українська розвідка знає про російський документ з прогнозом воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 року, у якому передбачається поділ території України на три частини. Про це Інтерфакс-Україна заявив заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

"Скажу більше, цей документ був підготовлений в Міноборони та Генштабі Збройних сил РФ приблизно у грудні минулого року. Зазначений документ лягає в основу перспективного оборонного планування на певний період часу – мінімум на 10 років. Зокрема, цей документ був розроблений на період 2026-2035 рр. з перспективою до 2045 року", – сказав він.

Скібіцький зазначив, що документ охоплює питання розвитку глобальної та регіональної ситуації, а також загрози, які Росія вважає небезпечними для себе. Він також підкреслив, що для забезпечення потужного економічного, демографічного, територіального та військового потенціалу диктатор Володимир Путін прагне контролю над усією територією України.

"І цей сценарій подальшого розвитку з можливим поділенням території актуальний навіть не на 2035-2045 роки. Він вже буде актуальний найближчим часом, на 2026 рік, а може і раніше. Ви чули заяви Путіна стосовно українських територій. Він вже говорить, що Луганська, Донецька, Херсонська, Запорізька області та Крим – це начебто території РФ згідно з їх конституцією", – зазначив Скібіцький.