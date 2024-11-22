ГУР подтвердило, что Россия хочет разделить Украину на три части. Есть такой документ

Вадим Скибицкий заявил, что этот сценарий дальнейшего развития с возможным разделением территории "актуален даже не на 2035-2045 год, а раньше"

Вадим Скибицкий (Фото: ГУР)

Украинская разведка знает о российском документе с прогнозом военно-политической ситуации в мире до 2045 года, в котором предполагается раздел территории Украины на три части. Об этом Интерфакс-Украина заявил заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

"Скажу больше, этот документ был подготовлен в Минобороны и Генштабе Вооруженных сил РФ примерно в декабре прошлого года. Указанный документ ложится в основу перспективного оборонного планирования на определенный период времени – минимум на 10 лет. В частности, этот документ был разработан на период 2026-2035 гг. год с перспективой до 2045 года", – сказал он.

Скибицкий отметил, что документ охватывает вопросы развития глобальной и региональной ситуации, а также угрозы, которые Россия считает опасными для себя. Он также подчеркнул, что для обеспечения мощного экономического, демографического, территориального и военного потенциала диктатор Владимир Путин стремится к контролю над всей территорией Украины.

"И этот сценарий дальнейшего развития с возможным разделением территории актуален даже не на 2035-2045 годы. Он уже будет актуален в ближайшее время, на 2026 год, а может и раньше. Вы слышали заявления Путина относительно украинских территорий. Он уже говорит, что Луганская, Донецкая, Херсонская, Запорожская области и Крым – это якобы территории РФ согласно их конституции", – отметил Скибицкий.