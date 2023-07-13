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Імена, маршрути, локації. Хакери з Росії злили секретні документи з саміту НАТО

Этот материал также доступен на русском
13.07.2023, 08:20
Імена, маршрути, локації. Хакери з Росії злили секретні документи з саміту НАТО - Фото
Лідери країн НАТО (Фото: Twitter)

Члени хакерської групи From Russia with Love після завершення останнього дня саміту НАТО злили у мережу конфіденційну інформацію щодо підготовки до заходу у Вільнюсі. Про це повідомляє литовський ресурс 15 min.

У витоку 29 файлів міститься інформація про охорону лідерів НАТО, слайди, презентації, протоколи, програмне забезпечення, імена військовослужбовців.

У конфіденційних документах також йдеться про перевірку установ та "активів", розташованих на території Литви. Водночас  частина із вказаних установ у файлах позначена як така, що входить у "зону ризику", що було охарактеризовано як неприйнятний рівень загрози.

У витоку документів стверджується, що за безпеку відповідала снайперська група Міністерства внутрішніх справ Литви, особисті дані 17 співробітників якої нібито містяться в документах.

Додатково були злиті імена осіб, відповідальних за обмін розвідданими з розвідувальними службами НАТО в Литві та за моделювання можливих загроз безпеці учасників саміту.

Крім того, нібито були опубліковані маршрути пересування делегацій НАТО з детальним описом вулиць та напрямків.

Речниця Департаменту державної безпеки Литви Аурелія Вернікайте підтвердила в коментарі 15 min хакерську атаку.

"Ситуація відома, й інцидент розслідується у співпраці з відповідними органами", – сказала вона.

  • 6 квітня 2023 року газета NYT написала про злив у мережу нібито секретних документів Пентагону, частина яких стосується підготовки України до контрнаступу (на початок березня).
  • 10 травня США ліквідували шпигунську програму ФСБ, яка 20 років допомагала красти дані НАТО.

Читайте також: Витік документів з Пентагону. Підозрюваний Тейшейра не визнав себе винним

Мілана Головань
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