Імена, маршрути, локації. Хакери з Росії злили секретні документи з саміту НАТО
Члени хакерської групи From Russia with Love після завершення останнього дня саміту НАТО злили у мережу конфіденційну інформацію щодо підготовки до заходу у Вільнюсі. Про це повідомляє литовський ресурс 15 min.
У витоку 29 файлів міститься інформація про охорону лідерів НАТО, слайди, презентації, протоколи, програмне забезпечення, імена військовослужбовців.
У конфіденційних документах також йдеться про перевірку установ та "активів", розташованих на території Литви. Водночас частина із вказаних установ у файлах позначена як така, що входить у "зону ризику", що було охарактеризовано як неприйнятний рівень загрози.
У витоку документів стверджується, що за безпеку відповідала снайперська група Міністерства внутрішніх справ Литви, особисті дані 17 співробітників якої нібито містяться в документах.
Додатково були злиті імена осіб, відповідальних за обмін розвідданими з розвідувальними службами НАТО в Литві та за моделювання можливих загроз безпеці учасників саміту.
Крім того, нібито були опубліковані маршрути пересування делегацій НАТО з детальним описом вулиць та напрямків.
Речниця Департаменту державної безпеки Литви Аурелія Вернікайте підтвердила в коментарі 15 min хакерську атаку.
"Ситуація відома, й інцидент розслідується у співпраці з відповідними органами", – сказала вона.
- 6 квітня 2023 року газета NYT написала про злив у мережу нібито секретних документів Пентагону, частина яких стосується підготовки України до контрнаступу (на початок березня).
- 10 травня США ліквідували шпигунську програму ФСБ, яка 20 років допомагала красти дані НАТО.
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