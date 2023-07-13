Имена, маршруты, локации. Хакеры из России слили секретные документы из саммита НАТО

Члены хакерской группы From Russia with Love после завершения последнего дня саммита НАТО слили в сеть конфиденциальную информацию о подготовке к мероприятию в Вильнюсе. Об этом сообщает литовский ресурс 15 min.

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Утечка 29 файлов содержит информацию об охране лидеров НАТО, слайды, презентации, протоколы, программное обеспечение, имена военнослужащих.

В конфиденциальных документах речь также идет о проверке учреждений и "активов", расположенных на территории Литвы. При этом часть из указанных учреждений в файлах обозначена как входящая в "зону риска", что было охарактеризовано как неприемлемый уровень угрозы.

В утечке документов утверждается, что безопасность обеспечивала снайперская группа Министерства внутренних дел Литвы, личные данные 17 сотрудников которой якобы содержатся в документах.

К тому же были слиты имена лиц, ответственных за обмен разведданными с разведывательными службами НАТО в Литве и за моделирование возможных угроз безопасности участников саммита.

Кроме того, были опубликованы маршруты передвижения делегаций НАТО с детальным описанием улиц и направлений.

Представитель Департамента государственной безопасности Литвы Аурелия Верникайте подтвердила в комментарии 15 min хакерскую атаку.

"Ситуация известна, и инцидент расследуется в сотрудничестве с соответствующими органами", – сказала она.

6 апреля 2023 года газета NYT написала о сливе в сеть якобы секретных документов Пентагона, часть которых касается подготовки Украины к контрнаступлению (на начало марта).

10 мая США ликвидировали шпионскую программу ФСБ, которая 20 лет помогала воровать данные НАТО.

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