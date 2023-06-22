Утечка документов из Пентагона. Подозреваемый Тейшейра не признал себя виновным

21-летний военнослужащий нацгвардии ВВС США Джек Тейшейра, подозреваемый в сливе секретных документов Пентагона в соцсети, в которых говорилось в частности о войне в Украине, в суде не признал себя виновным ни по одному из шести федеральных обвинений. Об этом сообщает CNN.

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Тейшейру обвиняют в том, что с декабря 2022 по март 2023 года он опубликовал в небольшой онлайн-группе на платформе Discord множество секретных документов Министерства обороны США, к которым имел доступ по долгу службы.

Документы касались войны России против Украины. А именно: подробные разведывательные оценки как союзников, так и противников, включая состояние войны в Украине.

Тейшейра находится под федеральной стражей с момента ареста в апреле.

Как передает CNN, адвокаты Тейшейры намерены доказывать во время процесса, что их клиент не ожидал, что эти документы попадут за пределы закрытой группы на Discord.

Журналисты пишут, что мужчина улыбнулся, когда вошел в зал суда, и не признал себя виновным в утечке засекреченных документов.

СПРАВКА. 6 апреля 2023 года газета NYT написала о сливе в сеть якобы секретных документов Пентагона, часть которых касается подготовки Украины к контрнаступлению (на начало марта). Появилось около 100 листов А4 презентации, вероятно, для военных НАТО, некоторые под грифом "совершенно секретно" и "не для иностранцев". Неизвестно, насколько эти документы поддельные, кто их слил и с какой целью. США считают , что часть из них сфальсифицирована Россией. Все стороны публично говорят, что это может быть ИПСО в целях обмана противника. В Киеве заявили , что это фейк и "реальных планов Украины это не касается". ГУР сообщило, что "причин для переживаний нет"

CNN пишет, что в Южной Корее считают большинство документов по утечке в Пентагоне фальшивками.

В Белом доме сообщили, что президент США Байден осведомлен об утечке "секретных документов", но точных его масштабов там пока не знают.

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