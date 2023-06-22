Утечка документов из Пентагона. Подозреваемый Тейшейра не признал себя виновным
21-летний военнослужащий нацгвардии ВВС США Джек Тейшейра, подозреваемый в сливе секретных документов Пентагона в соцсети, в которых говорилось в частности о войне в Украине, в суде не признал себя виновным ни по одному из шести федеральных обвинений. Об этом сообщает CNN.
Тейшейру обвиняют в том, что с декабря 2022 по март 2023 года он опубликовал в небольшой онлайн-группе на платформе Discord множество секретных документов Министерства обороны США, к которым имел доступ по долгу службы.
Документы касались войны России против Украины. А именно: подробные разведывательные оценки как союзников, так и противников, включая состояние войны в Украине.
Тейшейра находится под федеральной стражей с момента ареста в апреле.
Как передает CNN, адвокаты Тейшейры намерены доказывать во время процесса, что их клиент не ожидал, что эти документы попадут за пределы закрытой группы на Discord.
Журналисты пишут, что мужчина улыбнулся, когда вошел в зал суда, и не признал себя виновным в утечке засекреченных документов.
- CNN пишет, что в Южной Корее считают большинство документов по утечке в Пентагоне фальшивками.
- В Белом доме сообщили, что президент США Байден осведомлен об утечке "секретных документов", но точных его масштабов там пока не знают.
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