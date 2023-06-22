UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Утечка документов из Пентагона. Подозреваемый Тейшейра не признал себя виновным

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2023, 07:30
Утечка документов из Пентагона. Подозреваемый Тейшейра не признал себя виновным - Фото
Пентагон и секретные доккументы (Коллаж - Юлия Виноградская, LIGA.net)

21-летний военнослужащий нацгвардии ВВС США Джек Тейшейра, подозреваемый в сливе секретных документов Пентагона в соцсети, в которых говорилось в частности о войне в Украине, в суде не признал себя виновным ни по одному из шести федеральных обвинений. Об этом сообщает CNN.

Тейшейру обвиняют в том, что с декабря 2022 по март 2023 года он опубликовал в небольшой онлайн-группе на платформе Discord множество секретных документов Министерства обороны США, к которым имел доступ по долгу службы.

Документы касались войны России против Украины. А именно: подробные разведывательные оценки как союзников, так и противников, включая состояние войны в Украине.

Тейшейра находится под федеральной стражей с момента ареста в апреле.

Как передает CNN, адвокаты Тейшейры намерены доказывать во время процесса, что их клиент не ожидал, что эти документы попадут за пределы закрытой группы на Discord.

Журналисты пишут, что мужчина улыбнулся, когда вошел в зал суда, и не признал себя виновным в утечке засекреченных документов.

СПРАВКА. 6 апреля 2023 года газета NYT написала о сливе в сеть якобы секретных документов Пентагона, часть которых касается подготовки Украины к контрнаступлению (на начало марта). Появилось около 100 листов А4 презентации, вероятно, для военных НАТО, некоторые под грифом "совершенно секретно" и "не для иностранцев". Неизвестно, насколько эти документы поддельные, кто их слил и с какой целью. США считают, что часть из них сфальсифицирована Россией. Все стороны публично говорят, что это может быть ИПСО в целях обмана противника. В Киеве заявили, что это фейк и "реальных планов Украины это не касается". ГУР сообщило, что "причин для переживаний нет".

Читайте также: Слив документов Пентагона: что известно и какие риски для Украины

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагонсудвойнадокументджек тейшейра
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 