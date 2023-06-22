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Витік документів з Пентагону. Підозрюваний Тейшейра не визнав себе винним

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22.06.2023, 07:30
Витік документів з Пентагону. Підозрюваний Тейшейра не визнав себе винним - Фото
Пентагон та секретні документи (Колаж - Юлія Виноградська, Liga.net)

21-річний військовослужбовець нацгвардії ВПС США Джек Тейшейра, якого підозрюють у зливі секретних документів Пентагону у соцмережі, в яких йшлося зокрема про війну в Україні, у суді не визнав себе винним за жодним з шести федеральних звинувачень. Про це повідомляє CNN.

Тейшейру обвинувачують у тому, що з грудня 2022 року до березня 2023 року він опублікував у невеликій онлайн-групі на платформі Discord безліч секретних документів Міністерства оборони США, до яких мав доступ за службовим обов'язком.

Документи стосувалися зокрема війни Росії проти України. А саме: детальні розвідувальні оцінки як союзників, так і противників, включно зі станом війни в Україні.

Нацгвардієць перебуває під федеральною вартою з моменту арешту у квітні.

Як передає CNN, адвокати Тейшейри мають намір доводити під час процесу, що їхній клієнт не очікував, що ці документи потраплять за межі закритої групи на Discord.

Журналісти пишуть, що чоловік посміхнувся, коли увійшов до зали суду, та не визнав себе винним у витоку засекречених документів.

ДОВІДКА. 6 квітня 2023 року газета NYT написала про злив у мережу нібито секретних документів Пентагону, частина яких стосується підготовки України до контрнаступу (на початок березня). З'явилося близько 100 аркушів А4 презентації, ймовірно, для військових НАТО, деякі під грифом "цілком таємно" й "не для іноземців". Невідомо, наскільки ці документи підроблені, хто їх злив і з якою метою. США вважають, що частина з них сфальшована Росією. Всі сторони публічно кажуть, що це може бути ІПСО з метою обману супротивника. У Києві заявили, що це фейк і "реальних планів України це не стосується". ГУР повідомило, що "причин для занепокоєння немає".

Читайте також: Злив документів Пентагону: що відомо та які ризики для України

Мілана Головань
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судвійнапентагондокументДжек Тейшейра
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