Індія відкриє консульства в Росії. У Раді вважають, що не все втрачено, США також відреагували

США працюють над тим, щоб схилити Індію на бік коаліції демократичних держав, а не авторитарних режимів на чолі з Китаєм, сказав Олександр Мережко

Нарендра Моді та Володимир Путін (Фото: ЕРА/SERGEI BOBYLOV)

Індія відкриє свої представництва у Єкатеринбурзі та Казані, заявив прем'єр країни Нарендра Моді під час візиту до Росії. Голова парламенту з питань зовнішньої політики Олександр Мережко в коментарі LIGA.net висловив думку, що Україна остаточно не втратила Індію як потенційного партнера.

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"Хочу поділитися з вами ще однією гарною новиною: ми відкриваємо два нових консульства в Росії. Це полегшить подорожі та бізнес-співпрацю", – заявив Моді.

Відповідаючи на запитання, чи означає таке зближення Москви та Нью-Делі те, що Україні тепер буде ще важче схилити до себе Індію, Мережко сказав: "На жаль, для Індії Росія має більше значення, ніж Україна, оскільки індійське суспільство сприймає Росію за інерцією як продовження СРСР".

На його думку, Україна ще остаточно не втратила Індію як потенційного партнера, і в цьому їй можуть допомогти країни, які мають з нею тісні відносини: США, Велика Британія, Німеччина тощо.

"Насправді, зараз США активно працюють над тим, щоб схилити Індію на бік коаліції демократичних держав, а не коаліції авторитарних режимів на чолі з Китаєм", – сказав він.

Сполучені Штати своєю чергою висловили Індії занепокоєння з приводу її відносин із Москвою на тлі вторгнення Росії в Україну, заявив на брифінгу речник Держдепу Меттью Міллер.

"Я подивлюся на публічні виступи прем'єр-міністра Моді, щоб зрозуміти, про що він говорив, але, як я вже сказав, ми абсолютно чітко дали зрозуміти Індії про наше занепокоєння щодо їхніх стосунків із Росією", – підсумував він.

8 липня 2024 року Моді прибув до Росії. Путін під час неформального спілкування з ним прокотив свого гостя на електрокарі територією підмосковної резиденції Ново-Огарьово. Вони також відвідали стайню, де їм було влаштовано виставу.

У цей самий час Росія завдала масованого ракетного удару по Україні, внаслідок чого загинули 38 українців, ще 190 людей – поранені, заявив президент Зеленський вранці 9 липня.

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