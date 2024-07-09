Индия откроет консульства в РФ. В Раде думают, что не все потеряно, США тоже отреагировали

США работают над тем, чтобы склонить Индию на сторону коалиции демократических государств, а не авторитарных режимов во главе с Китаем, сказал Мережко

Нарендра Моди и Владимир Путин (Фото: ЕРА/SERGEI BOBYLOV)

Индия откроет свои представительства в Екатеринбурге и Казани, заявил премьер страны Нарендра Моди во время визита в Россию. Глава парламента по внешней политике Александр Мережко в комментарии LIGA.net выразил мнение, что Украина окончательно не потеряла Индию как потенциального партнера.

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"Хочу поделиться с вами еще одной хорошей новостью: мы открываем два новых консульства в России. Это облегчит путешествия и бизнес-сотрудничество", – заявил Моди.

Отвечая на вопрос, означает ли такое сближение Москвы и Нью-Дели то, что Украине теперь будет труднее склонить к себе Индию, Мережко сказал: "К сожалению, для Индии Россия имеет большее значение, чем Украина, поскольку индийское общество воспринимает Россию по инерции как продолжение СССР".

По его мнению, Украина еще окончательно не потеряла Индию как потенциального партнера, и в этом ей могут помочь страны, имеющие с ней тесные отношения: США, Великобритания, Германия и другие.

"На самом деле, сейчас США активно работают над тем, чтобы склонить Индию на сторону коалиции демократических государств, а не коалиции авторитарных режимов во главе с Китаем", – сказал он.

Соединенные Штаты в свою очередь выразили Индии беспокойство по поводу ее отношений с Москвой на фоне вторжения России в Украину, заявил на брифинге спикер Госдепа Мэттью Миллер.

"Я посмотрю на публичные выступления премьер-министра Моди, чтобы понять, о чем он говорил, но, как я уже сказал, мы абсолютно четко дали понять Индии о нашей обеспокоенности их отношениями с Россией", – подытожил он.

8 июля 2024 года Моди прибыл в Россию. Путин во время неформального общения с ним прокатил своего гостя на электрокаре по территории подмосковной резиденции Ново-Огарево. Они также посетили конюшню, где им был устроен спектакль.

В это же время Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, в результате чего погибли 38 украинцев, еще 190 человек – ранены, заявил президент Зеленский утром 9 июля.

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