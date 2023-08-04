Позов німецької партії АдГ проти постачання зброї в Україну замовив та сплатив Кремль: Insider

Німецька партія АдГ подавала судовий позов проти постачання зброї в Україну за вказівкою Кремля та на російські гроші. Про це йдеться в розслідуванні журналістів The Insider та Spiegel, які вивчили зламане листування пропагандиста Володимира Сергієнка, що живе в Німеччині та був "куратором" німецьких ультраправих.

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Як зазначається, члени партії АдГ за посередництва Сергієнка отримували з Москви тексти своїх виступів, лобіювали кремлівські ініціативи та подавали до суду на уряд ФРН.

Гроші Сергієнко привозив до Німеччини частково готівкою, а частково через підконтрольну йому компанію.

Повідомляється, що офіційно АдГ не визнає зв'язку з Кремлем, але, як свідчить зламане листування, депутати цієї фракції не просто координували з Москвою свої дії, але й отримували прямі інструкції.

За інформацією журналістів, одним з таких завдань була спроба зупинити військову допомогу Україні. Кремль сподівався, що АдГ зможе опротестувати ці постачання через судовий позов.

Журналісти з'ясували, що операція з судовим позовом була розрахована на чотири місяці, на її фінансування Сергієнко просив 25 000 євро на місяць, плюс 10 000 євро на місяць "на кураторські та представницькі витрати".

В результаті 5 липня парламентська фракція АдГ подала позов до органів до Федерального конституційного суду, розгляд йде у Карлсруе у справі №2 BvE 5/23. Формальний привід для позову – постачання озброєнь не погоджено з Бундестагом, хоча німецькі закони не вимагають цього.

Журналісти вважають, що інформація, ймовірно, стане додатковим аргументом для німецьких спецслужб, які вже розглядають Сергієнка як фігуранта справи про шпигунство.

Водночас грошові перекази від осіб, афілійованих російською державою, АдГ (наявність яких давно підозрювали, але не могли довести) підводять під кримінальну справу одразу кількох депутатів Бундестагу.

У листопаді 2022 року прихильники АдГ вийшли на мітинг у Німеччині з вимогою скасувати санкції проти РФ. Лідер партії Тіно Хрупалла заявляв зі сцени, що ціна на газ у Німеччині повернеться до норми, "якщо ми купуватимемо дешевий газ із Росії".

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