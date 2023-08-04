Иск немецкой партии АдГ против поставок оружия в Украину заказал и оплатил Кремль: Insider

Немецкая партия АдГ подавала судебный иск против поставок оружия в Украину по указанию Кремля и на российские деньги. Об этом говорится в расследовании журналистов The Insider и Spiegel, изучивших взломанную переписку живущего в Германии пропагандиста Владимира Сергиенко, который был "куратором" немецких ультраправых.

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Как отмечается, члены партии АдГ при посредничестве Сергиенко получали из Москвы тексты своих выступлений, лоббировали кремлевские инициативы и подавали в суд на правительство ФРГ.

Деньги Сергиенко привозил в Германию частично наличными, а частично – через подконтрольную ему компанию.

Сообщается, что официально АдГ не признает связи с Кремлем, но, как показывает взломанная переписка, депутаты этой фракции не просто координировали с Москвой свои действия, но и получали прямые инструкции.

По информации журналистов, одной из таких задач была попытка остановить военную помощь Украине. Кремль надеялся, что АдГ сможет опротестовать эти поставки через судебный иск.

Журналисты выяснили, что операция с судебным иском была рассчитана на четыре месяца, на ее финансирование Сергиенко просил 25 000 евро в месяц, плюс 10 000 евро в месяц "на кураторские и представительские расходы".

В результате 5 июля парламентская фракция АдГ подала иск в органы в Федеральный конституционный суд, разбирательство идет в Карлсруэ по делу №2 BvE 5/23. Формальный предлог для иска – поставки вооружений не были согласованы с Бундестагом, хотя немецкие законы не требуют этого.

Журналисты полагают, что появившаяся информация, вероятно, послужит дополнительным аргументом для немецких спецслужб, которые уже рассматривают Сергиенко как фигуранта дела о шпионаже.

В то же время денежные переводы от лиц, аффилированных российским государством, АдГ (наличие которых давно подозревали, но не могли доказать) подводят под уголовное дело сразу нескольких депутатов Бундестага.

В ноябре 2022 года сторонники АдГ вышли на митинг в Германии с требованием отменить санкции против РФ. Лидер партии Тино Хрупалла заявлял со сцены, что цена на газ в Германии вернется к норме, "если мы будем покупать дешевый газ из России".

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