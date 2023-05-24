З 2500 росіян призовного віку, які втікли від мобілізації, лише 55 отримали притулок у Німеччині

Німеччина надала притулок 55 з 2485 росіян призовного віку, які просили про це з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє видання RND з посиланням на відповідь Міністерства внутрішніх справ ФРН.

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Зазначається, що рішення прийняті у 814 справах, з них 55 позитивні та 88 негативні.

У 671 справі відбулося "офіційне врегулювання" провадження.

Відомство посилається на правила Дублінської конвенції, за якою питання прихистку має розглядати держава першого в'їзду до ЄС.

За документом, заяви про надання притулку не можуть подаватися в кількох країнах ЄС одночасно або одна за одною.

Деякі росіяни відкликали заяву про надання притулку.

Більшість справ усе ще перебуває на розгляді відомства.

14 квітня 2023 року російський диктатор Путін запровадив електронні повістки у військкомат для росіян.

10 травня у НАТО повідомили, що Росія робитиме ставку на кількість людей для мобілізації та старої техніки, які вона має.

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