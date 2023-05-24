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Из 2500 российских беглецов призывного возраста лишь 55 получили убежище в Германии

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2023, 10:34
Из 2500 российских беглецов призывного возраста лишь 55 получили убежище в Германии - Фото
Бундестаг (Фото: bundestag.de)

Германия предоставила убежище 55 из 2485 россиян призывного возраста, которые просили об этом с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает издание RND со ссылкой на ответ Министерства внутренних дел ФРГ.

Решение принято по 814 делам, из них 55 положительные и 88 отрицательные.

В 671 деле произошло "официальное урегулирование" производства.

Ведомство ссылается на правила Дублинской конвенции, по которой вопрос убежища должен рассматриваться государством первого въезда в ЕС.

Согласно документу, заявления о предоставлении убежища не могут подаваться в нескольких странах ЕС одновременно или одно за другим.

Некоторые россияне отозвали заявления о предоставлении убежища.

Большинство дел по-прежнему находится на рассмотрении ведомства.

  • 14 апреля 2023 года российский диктатор Путин ввел электронные повестки в военкомат для россиян.
  • 10 мая в НАТО сообщили, что Россия будет делать ставку на количество людей для мобилизации и старой техники.

Читайте также: В российской армии проблемы с дисциплиной, в судах более тысячи дел о самоволке – разведка

Артём Джерипа
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