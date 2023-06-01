Призначено членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Це одна з вимог ЄС

Вища рада правосуддя призначила повноважний склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Це рішення "розблокувало роботу ключового органу з формування суддівського корпусу", йдеться у повідомленні ВРП.

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Зазначається, що це дозволить проводити добір суддів на вакантні посади та завершити кваліфікаційне оцінювання суддів.

ВРП пише про "понад дві тисячі" вакантних посад для суддів.

За результатами співбесід з 32 кандидатів ВРП призначила 16 членів комісії.

Призначення членів ВККС є однією з семи умов Єврокомісії до України, які висувались під час надання Україні статусу кандидата у члени ЄС.

Голова ВРП Григорій Усик назвав відновлення роботи комісії "значним кроком" для того, щоб відновити довіру громадян до судової гілки влади.

"Ми всі розуміємо, що без доступу до правосуддя неможливій сталий і демократичний розвиток держави. Перед оновленим складом ВККС стоїть багато викликів, які необхідно вирішувати", – сказав він.

До складу ВККС увійшли: Людмила Волкова, Віталій Гацелюк, Ярослав Дух, Надія Кобецька, Руслан Мельник, Андрій Пасічник, Роман Сабодаш, Руслан Сидорович, Михайло Богоніс, Роман Ігнатов, Роман Кидисюк, Олег Коліуш, Володимир Луганський, Олексій Омельян, Сергій Чумак, Галина Шевчук.

ВККС — це постійно діючий орган судової системи. Комісія відповідальна за формування корпусу суддів, переведення суддів та забезпечення їхнього належного кваліфікаційного рівня.

23 червня 2022 року Україна отримала статус держави-кандидата на вступ до Євросоюзу: що це означає.

3 квітня 2023 року Радіо Свобода повідомляло, що Європейська комісія рекомендуватиме розпочати переговори щодо вступу України до ЄС.

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