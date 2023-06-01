Назначены члены Высшей квалификационной комиссии судей. Это одно из требований ЕС

Высший совет правосудия назначил полномочный состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Это решение "разблокировало работу ключевого органа по формированию судейского корпуса", говорится в сообщении ВСП.

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Это позволит проводить отбор судей на вакантные должности и завершить квалификационную оценку судей.

ВСП пишет о "свыше двух тысячах" вакантных должностей для судей.

По результатам собеседований из 32 кандидатов ВСП назначил 16 членов комиссии.

Назначение членов ВККС является одним из семи условий Еврокомиссии к Украине, которые выдвигались при предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Председатель ВСП Григорий Усик назвал возобновление работы комиссии "значительным шагом" для того, чтобы восстановить доверие граждан к судебной ветви власти.

"Мы все понимаем, что без доступа к правосудию невозможно устойчивое и демократическое развитие государства. Перед обновленным составом ВККС стоит много вызовов, которые необходимо решать", – сказал он.

В состав ВККС вошли: Людмила Волкова, Виталий Гацелюк, Ярослав Дух, Надежда Кобецкая, Руслан Мельник, Андрей Пасечник, Роман Сабодаш, Руслан Сидорович, Михаил Богонис, Роман Игнатов, Роман Кидисюк, Олег Колиуш, Владимир Луганский, Алексей Омельян, Сергей Чумак, Галина Шевчук.

ВККС – это постоянно действующий орган судебной системы. Комиссия ответственна за формирование корпуса судей, перевод судей и обеспечение их надлежащего квалификационного уровня.

23 июня 2022 года Украина получила статус государства-кандидата на вступление в Евросоюз: что это значит.

3 апреля 2023 года Радио Свобода сообщало, что Европейская комиссия будет рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

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