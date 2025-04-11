Кабінет міністрів погодив призначення глав вісьмох райадміністрацій в Києві

У столиці мають змінитись очільники вісьмох з десяти районів

Кабінет міністрів (Фото: depositphotos.com)

Кабінет міністрів погодив призначення очільників вісьмох київських районних державних адміністрацій. Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Уряд погодив призначення главою Голосіївської РДА Софії Дунаєвської. Вона має змінити Сергія Садового, чиє звільнення також погодив Кабмін.

На посаду глави Солом'янської РДА погодили Ігоря Кравченка. Він має змінити Ірину Чечотку.

Також Кабмін погодив призначення:

→ Сергія Лазарєва – главою Дарницької РДА.

→ Максима Бахматова – главою Деснянської РДА.

→ Андрія Паладія – главою Дніпровської РДА.

→ Володимира Наконечного – главою Подільської РДА.

→ Георгія Зантарії – главою Святошинської РДА.

→ Олександра Сазановича – главою Шевченківської РДА.

Наприкінці січня 2022 року Зеленський звільнив главу Шевченківської та ще двох РДА.

У грудні 2024 року Зеленський змінив тимчасового главу Дарницької РДА. Замість Калашника, який зараз працює начальником Київської обласної військової адміністрації, призначили його заступника Ковтунова.