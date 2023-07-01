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Скандал з укриттям у Києві. Зеленський звільнив чотирьох глав райадміністрацій столиці

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01.07.2023, 10:36
Скандал з укриттям у Києві. Зеленський звільнив чотирьох глав райадміністрацій столиці - Фото
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський звільнив начальників районних адміністрацій Києва, роботу яких із забезпечення готовності укриттів до використання визнано незадовільною.

Відповідні розпорядження були опубліковані 30 червня. 

Зокрема, глава держави звільнив:

— Сергія Коваленка - з посади глави Подільської районної адміністрації;

— Павла Бабія – з посади глави Дніпровської районної адміністрації;

— Сергія Павловського – з посади глави Святошинської районної адміністрації;

— Дмитра Ратнікова – з посади глави Деснянської районної адміністрації.

Також Зеленський звільнив деяких голів райадміністрацій низки областей, зокрема:

— Тетяну Сизон – з посади голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області;

— Олександра Хомича – з посади голови Житомирської районної державної адміністрації;

— Людмилу Мерзолюк – з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області.

Крім того, президент призначив Ігоря Ковердягу головою Голованівської районної державної адміністрації Кіровоградської області.

  • Перевірка укриттів у Києві розпочалася після того, як від уламків збитої російської ракети біля закритого сховища загинули люди.
  • Зеленський заявив, що укриття мають бути доступні цілодобово, – це обов'язок місцевої влади.
  • 23 червня пройшло засідання РНБО, однією з тем були укриття і результати перевірок. Данілов напередодні не виключав, що будуть кадрові рішення, а Кличко скаржився на "шквальну кампанію з дискредитації столичної влади".
  • За результатами засідання Зеленський сказав: "Висновки невтішні. Майже по всій країні... Кадрові рішення будуть".

Читайте також: Зеленський ввів у дію рішення РНБО про незадовільні результати перевірок укриттів

Мілана Головань
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