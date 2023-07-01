Скандал з укриттям у Києві. Зеленський звільнив чотирьох глав райадміністрацій столиці
Президент Володимир Зеленський звільнив начальників районних адміністрацій Києва, роботу яких із забезпечення готовності укриттів до використання визнано незадовільною.
Відповідні розпорядження були опубліковані 30 червня.
Зокрема, глава держави звільнив:
— Сергія Коваленка - з посади глави Подільської районної адміністрації;
— Павла Бабія – з посади глави Дніпровської районної адміністрації;
— Сергія Павловського – з посади глави Святошинської районної адміністрації;
— Дмитра Ратнікова – з посади глави Деснянської районної адміністрації.
Також Зеленський звільнив деяких голів райадміністрацій низки областей, зокрема:
— Тетяну Сизон – з посади голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області;
— Олександра Хомича – з посади голови Житомирської районної державної адміністрації;
— Людмилу Мерзолюк – з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області.
Крім того, президент призначив Ігоря Ковердягу головою Голованівської районної державної адміністрації Кіровоградської області.
- Перевірка укриттів у Києві розпочалася після того, як від уламків збитої російської ракети біля закритого сховища загинули люди.
- Зеленський заявив, що укриття мають бути доступні цілодобово, – це обов'язок місцевої влади.
- 23 червня пройшло засідання РНБО, однією з тем були укриття і результати перевірок. Данілов напередодні не виключав, що будуть кадрові рішення, а Кличко скаржився на "шквальну кампанію з дискредитації столичної влади".
- За результатами засідання Зеленський сказав: "Висновки невтішні. Майже по всій країні... Кадрові рішення будуть".
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