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Скандал с укрытием в Киеве. Зеленский уволил четырех глав райадминистраций столицы

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2023, 10:36
Скандал с укрытием в Киеве. Зеленский уволил четырех глав райадминистраций столицы - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский уволил начальников районных администраций Киева, работа которых по обеспечению готовности укрытий к использованию признана неудовлетворительной.

Соответствующие предписания были опубликованы 30 июня.

В частности, глава государства уволил:

— Сергея Коваленко – с должности главы Подольской районной администрации;

— Павла Бабия – с должности главы Днепровской районной администрации;

— Сергея Павловского – с должности главы Святошинской районной администрации;

— Дмитрия Ратникова – с должности главы Деснянской районной администрации.

Также Зеленский уволил некоторых председателей райадминистраций ряда областей, в частности:

— Татьяну Сизон – с должности главы Конотопской районной государственной администрации Сумской области;

— Александра Хомича – с должности главы Житомирской районной государственной администрации;

Людмилу Мерзолюк – с должности главы Белоцерковской районной государственной администрации Киевской области.

Кроме того, президент назначил Игоря Ковердягу главой Головановской районной государственной администрации Кировоградской области.

  • Проверка укрытий в Киеве началась после того, как от обломков сбитой российской ракеты у закрытого хранилища погибли люди.
  • Зеленский заявил, что укрытия должны быть доступны круглосуточно, – это обязанность местных властей.
  • 23 июня прошло заседание СНБО, одной из тем было укрытие и результаты проверок. Данилов накануне не исключал, что будут кадровые решения, а Кличко жаловался на "шквальную кампанию по дискредитации столичных властей".
  • По результатам заседания Зеленский сказал: "Выводы неутешительны. Почти по всей стране... Кадровые решения будут".

Читайте также: Зеленский ввел в действие решение СНБО о неудовлетворительных результатах проверок укрытий

Милана Головань
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