Скандал с укрытием в Киеве. Зеленский уволил четырех глав райадминистраций столицы
Президент Владимир Зеленский уволил начальников районных администраций Киева, работа которых по обеспечению готовности укрытий к использованию признана неудовлетворительной.
Соответствующие предписания были опубликованы 30 июня.
В частности, глава государства уволил:
— Сергея Коваленко – с должности главы Подольской районной администрации;
— Павла Бабия – с должности главы Днепровской районной администрации;
— Сергея Павловского – с должности главы Святошинской районной администрации;
— Дмитрия Ратникова – с должности главы Деснянской районной администрации.
Также Зеленский уволил некоторых председателей райадминистраций ряда областей, в частности:
— Татьяну Сизон – с должности главы Конотопской районной государственной администрации Сумской области;
— Александра Хомича – с должности главы Житомирской районной государственной администрации;
— Людмилу Мерзолюк – с должности главы Белоцерковской районной государственной администрации Киевской области.
Кроме того, президент назначил Игоря Ковердягу главой Головановской районной государственной администрации Кировоградской области.
- Проверка укрытий в Киеве началась после того, как от обломков сбитой российской ракеты у закрытого хранилища погибли люди.
- Зеленский заявил, что укрытия должны быть доступны круглосуточно, – это обязанность местных властей.
- 23 июня прошло заседание СНБО, одной из тем было укрытие и результаты проверок. Данилов накануне не исключал, что будут кадровые решения, а Кличко жаловался на "шквальную кампанию по дискредитации столичных властей".
- По результатам заседания Зеленский сказал: "Выводы неутешительны. Почти по всей стране... Кадровые решения будут".
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