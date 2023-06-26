Зеленский ввел в действие решение СНБО о неудовлетворительных результатах проверок укрытий

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны по неудовлетворительным результатам проверки укрытий по стране. Указ от 26 июня обнародован на сайте Офиса президента.

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Согласно решению СНБО признана неудовлетворительной работа по обеспечению готовности укрытий к использованию по назначению в Запорожской, Сумской областях, Житомирском районе Житомирской области, Белоцерковском районе Киевской области, Конотопском районе Сумской области, в Киеве, Запорожье, Херсоне, Чернигове, Харькове, Николаеве, Одессе, Сумах, Днепре, Конотопе, Белой Церкви.

Кабмин, а также столичная военная администрация и органы местного самоуправления должны принять неотложные меры для привлечения в установленном порядке к дисциплинарной ответственности руководящих работников и других должностных лиц, отвечающих за содержание и эксплуатацию укрытий там, где ситуация признана неудовлетворительной.

Украинское правительство 31 июля должно внести в Верховную Раду предложения по изменениям в Уголовный кодекс – в часть, которая касается усиления ответственности должностных лиц за ненадлежащее содержание и эксплуатацию укрытий, а также за необеспечение беспрепятственного круглосуточного доступа людей к таким объектам.

Областные администрации и органы местного самоуправления должны принять меры по увеличению количества укрытий, чтобы доступ к ним был у 100% населения. В частности, речь идет о строительстве новых защитных сооружений, о сооружении укрытий модульного типа, а также обследовании и приспособлении сооружений подземного пространства для использования в качестве укрытий.

Проверка укрытий в Киеве началась после того, как от обломков сбитой российской ракеты у закрытого укрытия погибли люди.

Зеленский заявил, что укрытия должны быть доступны круглосуточно, это обязанность местных властей.

23 июня прошло заседание СНБО, одной из тем было укрытие и результаты проверок. Данилов накануне не исключал, что будут кадровые решения, а Кличко жаловался на "шквальную кампанию по дискредитации столичных властей".

По результатам заседания Зеленский сказал: "Выводы неутешительные. Почти по всей стране... Кадровые решения будут".

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