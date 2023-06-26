Зеленський ввів у дію рішення РНБО про незадовільні результати перевірок укриттів

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони стосовно незадовільних результатів перевірки укриттів по країні. Указ від 26 червня оприлюднено на сайті Офісу президента.

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Згідно з рішенням РНБО, визнано незадовільною роботу з забезпечення готовності укриттів до використання за призначенням у Запорізькій, Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області, Конотопському районі Сумської області, у Києві, Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Конотопі, Білій Церкві.

Кабмін, а також столична військова адміністрація і органи місцевого самоврядування мають вжити невідкладних заходів для притягнення в установленому порядку до дисциплінарної відповідальності керівних працівників та інших посадовців, які відповідають за утримання та експлуатацію укриттів там, де ситуація визнана незадовільною.

Український уряд 31 липня має внести до Верховної Ради пропозиції щодо змін до Кримінального кодексу – до частини, яка стосується посилення відповідальності посадовців за неналежне утримання й експлуатацію сховищ, а також за незабезпечення безперешкодного цілодобового доступу людей до таких обʼєктів.

Обласні адміністрації та органи місцевого самоврядування мають вжити заходів щодо збільшення кількості укриттів, щоб доступ до них був у 100% населення. Зокрема, йдеться про будівництва нових захисних споруд, спорудження укриттів модульного типу, а також обстеження та пристосування споруд підземного простору для використання їх як укриттів.

Перевірка укриттів у Києві розпочалася після того, як від уламків збитої російської ракети біля закритого сховища загинули люди.

Зеленський заявив, що укриття мають бути доступні цілодобово, це обов'язок місцевої влади.

23 червня пройшло засідання РНБО, однією з тем були укриття і результати перевірок. Данілов напередодні не виключав, що будуть кадрові рішення, а Кличко скаржився на "шквальну кампанію з дискредитації столичної влади".

За результатами засідання Зеленський сказав: "Висновки невтішні. Майже по всій країні... Кадрові рішення будуть".

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