Кабинет министров согласовал назначение глав восьми райадминистраций в Киеве

В столице должны смениться главы восьми из десяти районов

Кабинет министров (Фото: depositphotos.com)

Кабинет министров согласовал назначение глав восьми киевских районных государственных администраций. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Правительство согласовало назначение главой Голосеевской РГА Софии Дунаевской. Она должна сменить Сергея Садового, чье увольнение также согласовал Кабмин.

На должность главы Соломенской РГА согласовали Игоря Кравченко, он должен сменить Ирину Чечетку.

Также Кабмин согласовал назначение:

→ Сергея Лазарева – главой Дарницкой РГА.

→ Максима Бахматова – главой Деснянской РГА.

→ Андрея Паладия – главой Днепровской РГА.

→ Владимира Наконечного – главой Подольской РГА.

→ Георгия Зантарии – главой Святошинской РГА.

→ Александра Сазановича – главой Шевченковской РГА.

В конце января 2022 года Зеленский уволил главу Шевченковской и еще двух РГА.

В декабре 2024 года Зеленский сменил временного главу Дарницкой РГА. Вместо Калашника, который сейчас работает начальником Киевской областной военной администрации, назначили его заместителя Ковтунова.