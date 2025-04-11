Кабинет министров согласовал назначение глав восьми райадминистраций в Киеве
Кабинет министров согласовал назначение глав восьми киевских районных государственных администраций. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Правительство согласовало назначение главой Голосеевской РГА Софии Дунаевской. Она должна сменить Сергея Садового, чье увольнение также согласовал Кабмин.
На должность главы Соломенской РГА согласовали Игоря Кравченко, он должен сменить Ирину Чечетку.
Также Кабмин согласовал назначение:
→ Сергея Лазарева – главой Дарницкой РГА.
→ Максима Бахматова – главой Деснянской РГА.
→ Андрея Паладия – главой Днепровской РГА.
→ Владимира Наконечного – главой Подольской РГА.
→ Георгия Зантарии – главой Святошинской РГА.
→ Александра Сазановича – главой Шевченковской РГА.