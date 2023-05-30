Кабмін погодив призначення головою Одеської ОВА прокурора Кіпера, ексрадника Єрмака

Український уряд погодив призначення Олега Кіпера на посаду Одеської обласної військової адміністрації. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Після рішення уряду указ про призначення має видати президент Володимир Зеленський

27 липня 2020 року тодішня генпрокурорка Ірина Венедиктова призначила Кіпера на посаду прокурора Києва. До цього він працював позаштатним радником глави Офісу президента Андрія Єрмака.

За часів правління експрезидента-втікача Віктора Януковича Кіпер обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ. У зв'язку з цим потрапив під люстрацію та був звільнений із органів прокуратури.

У вересні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва поновив його на посаді старшого прокурора Головного управління нагляду. 9 червня 2020-го Кіпера було призначено на посаду заступника прокурора Києва.

15 березня 2023 року Зеленський підписав указ про звільнення Максима Марченка з посади голови Одеської ОВА. Він очолював область із березня 2022 року.

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