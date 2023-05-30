Кабмин согласовал назначение главой Одесской ОВА прокурора Кипера, экс-советника Ермака

Украинское правительство согласовало назначение Олега Кипера на должность Одесской областной военной администрации. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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После решения правительства указ о назначении должен издать президент Владимир Зеленский.

27 июля 2020 тогдашняя генпрокурор Ирина Венедиктова назначила Кипера на должность прокурора Киева. До этого он работал внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Во времена правления беглого экс-президента Виктора Януковича Кипер занимал должность замначальника Главного следственного управления ГПУ. В связи с этим попал под люстрацию и был уволен из органов прокуратуры.

В сентябре 2019 года Окружной административный суд Киева восстановил его в должности старшего прокурора Главного управления надзора. 9 июня 2020-го Кипер был назначен на должность зампрокурора Киева.

15 марта 2023-го Зеленский подписал указ об увольнении Максима Марченко с должности главы Одесской ОВА. Он возглавлял область с марта 2022 года.

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