Кабмін виділив 152 млн грн на систему блокування російської пропаганди у дев'яти областях

Кабінет міністрів виділив Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації 152 млн грн на побудову системи блокування ворожих теле- та радіоканалів у дев'яти прикордонних областях. Про це повідомили у Держспецзв'язку.

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Як пише відомство, 5 березня Кабмін виділив 152 млн грн з резервного фонду державного бюджету.

Кошти витратять на побудову "системи блокування трансляції програм ворожих теле- та радіоканалів на прикордонних територіях", пояснює Держспецзв'язку.

Планується, що система діятиме у дев'яти областях, які межують з Росією, Білоруссю та окупованим РФ Молдовським Придністров'ям: у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Вінницькій та Одеській.

За словами відомства, реалізація проєкту дозволить витіснити "русский мир" з інформаційного простору України, вплив пропаганди РФ на українських громадян буде зменшено, а рівень інформаційної безпеки держави зросте.

У повідомленні зазначають, що ухвалення цього розпорядження допоможе виконати рішення Ради нацбезпеки й оборони про нейтралізацію загроз інформаційній безпеці державі.

Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова заявив у коментарі LIGA.net, що до компанії Telegram з переліком "потенційно проблемних" каналів зверталися РНБО й СБУ. Йдеться про список каналів, які є джерелами пропаганди РФ.

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