Кабмин выделил 152 млн грн на систему блокировки российской пропаганды в девяти областях

Госспецсвязи заявляет, что реализация проекта позволит вытеснить "русский мир" из украинского информпространства

Кабмин (Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Кабинет министров выделил Государственной службе специальной связи и защиты информации 152 млн грн на построение системы блокировки вражеских теле- и радиоканалов в девяти пограничных областях. Об этом сообщили в Госспецсвязи.

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Как пишет ведомство, 5 марта Кабмин выделил 152 млн грн из резервного фонда государственного бюджета.

Средства потратят на построение "системы блокирования трансляции программ вражеских теле- и радиоканалов на приграничных территориях", поясняет Госспецсвязи.

Планируется, что система будет действовать в девяти областях, граничащих с Россией, Беларусью и оккупированным РФ Молдовским Приднестровьем: Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Винницкой и Одесской.

По словам ведомства, реализация проекта позволит вытеснить "русский мир" из информационного пространства Украины, влияние пропаганды РФ на украинских граждан будет уменьшено, а уровень информационной безопасности государства возрастет.

В сообщении отмечают, что принятие этого распоряжения поможет выполнить решение Совета национальной безопасности и обороны о нейтрализации угроз информационной безопасности государству.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова заявил в комментарии LIGA.net, что к компании Telegram со списком "потенциально проблемных" каналов обращались СНБО и СБУ. Речь идет о списке каналов, являющихся источниками пропаганды РФ.

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