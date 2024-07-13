Кабмін затвердив дві форми намогильних плит для Національного військового кладовища – фото

Намогильні плити будуть двох видів: у формі козацького хреста або плити із заокругленням у верхній частині

Проєкт намогильних плит (Фото: Національне військове меморіальне кладовище)

Кабінет міністрів схвалив постанову про форму намогильних плит на Національному військовому меморіальному кладовищі. Про це повідомили у пресслужбі Мінветеранів.

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Передбачено два типи надгробків: у формі козацького хреста або плити із заокругленням у верхній частині. Хрест і плита матимуть однакову висоту та повторюватимуть обриси одне одного.

Голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович заявив, що ті, хто не асоціює себе із християнством чи просто не бажатиме мати хреста на могилі, зможуть обрати прямокутну плиту.

За його словами, це питання заздалегідь офіційно прокомунікували із представниками релігійних організацій за участі Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.

Проєкт: Національне військове меморіальне кладовище

30 червня 2024 року проєкт створення Національного військового меморіального кладовища у селищі Гатне Фастівського району Київської області пройшов державну експертизу.

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