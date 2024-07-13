Кабмин утвердил две формы надгробных плит для Национального военного кладбища – фото
Кабинет министров одобрил постановление о форме надгробных плит на Национальном военном мемориальном кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе Минветеранов.
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Предусмотрены два типа надгробий: в форме казацкого креста или плиты с округлением в верхней части. Крест и плита будут иметь одинаковую высоту и будут повторять очертания друг друга.
Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович заявил, что те, кто не ассоциирует себя с христианством или просто не будет желать иметь креста на могиле, смогут выбрать прямоугольную плиту.
По его словам, этот вопрос заранее официально прокоммуницировали с представителями религиозных организаций с участием Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести.
- 30 июня 2024 года проект создания Национального военного мемориального кладбища в поселке Гатное Фастовского района Киевской области прошел государственную экспертизу.
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