Кабмин утвердил две формы надгробных плит для Национального военного кладбища – фото

Нагробные плиты будут двух видов: в форме казацкого креста или плиты с закруглением в верхней части

Проект нагробных плит (Фото: Национальное военное мемориальное кладбище)

Кабинет министров одобрил постановление о форме надгробных плит на Национальном военном мемориальном кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе Минветеранов.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Предусмотрены два типа надгробий: в форме казацкого креста или плиты с округлением в верхней части. Крест и плита будут иметь одинаковую высоту и будут повторять очертания друг друга.

Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович заявил, что те, кто не ассоциирует себя с христианством или просто не будет желать иметь креста на могиле, смогут выбрать прямоугольную плиту.

По его словам, этот вопрос заранее официально прокоммуницировали с представителями религиозных организаций с участием Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести.

Проект: Национальное военное мемориальное кладбище

30 июня 2024 года проект создания Национального военного мемориального кладбища в поселке Гатное Фастовского района Киевской области прошел государственную экспертизу.

Читайте также: В Валенсии на городских кладбищах установили солнечные панели