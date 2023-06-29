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Які категорії чоловіків 18-60 років найчастіше виїжджають за кордон: інфографіка ДПСУ

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29.06.2023, 11:53
Які категорії чоловіків 18-60 років найчастіше виїжджають за кордон: інфографіка ДПСУ - Фото
Ілюстративне фото: Depositphotos.com

Найчастіше серед чоловіків призовного віку за кордон виїжджають водії транспортних засобів суб’єктів господарювання, "друге місце" поділили між собою багатодітні батьки та особи з інвалідністю. Відповідну інфографіку опублікувала Державна прикордонна служба.

 
Інфографіку було створено на основі даних за минулі місяці – у ДПСУ проаналізували, які категорії чоловіків віком 18-60 років перетинають український кордон найчастіше.

"Оформлення чоловіків відбувається відповідно до умов перетину, якщо на них не поширюються обмеження щодо виїзду за межі країни", – зазначили прикордонники.

Які категорії чоловіків 18-60 років найчастіше виїжджають за кордон: інфографіка ДПСУ

Прикордонники також повідомили, що до 100 000 – 110 000 зросла кількість осіб, які перетинають кордон через початок літнього сезону. Зокрема, багато жінок та дітей їдуть відпочивати, навчатися чи брати участь у спортивних заходах.

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Оксана Житнюк
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ДПСУінвалідністьвоєнний станмобілізаціявиїзд за кордонпризовний віквиїзд
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