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Какие категории мужчин 18-60 лет чаще всего выезжают за границу: инфографика ГПСУ

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2023, 11:53
Какие категории мужчин 18-60 лет чаще всего выезжают за границу: инфографика ГПСУ - Фото
Иллюстративное фото: Depositphotos.

Чаще всего среди мужчин призывного возраста за границу выезжают водители транспортных средств субъектов хозяйствования, "второе место" поделили между собой многодетные отцы и лица с инвалидностью. Соответствующую инфографику опубликовала Государственная пограничная служба.

Инфографика была создана на основе данных за прошлые месяцы – в ГПСУ проанализировали, какие категории мужчин в возрасте 18-60 лет пересекают украинскую границу чаще всего.

"Оформление мужчин происходит в соответствии с условиями пересечения, если на них не распространяются ограничения выезда за пределы страны", – отметили пограничники.

Какие категории мужчин 18-60 лет чаще всего выезжают за границу: инфографика ГПСУ

Пограничники также сообщили, что до 100 000 – 110 000 выросло количество лиц, пересекающих границу с начала летнего сезона. В частности, многие женщины и дети едут отдыхать, учиться или участвовать в спортивных мероприятиях.

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Оксана Житнюк
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