Какие категории мужчин 18-60 лет чаще всего выезжают за границу: инфографика ГПСУ
Чаще всего среди мужчин призывного возраста за границу выезжают водители транспортных средств субъектов хозяйствования, "второе место" поделили между собой многодетные отцы и лица с инвалидностью. Соответствующую инфографику опубликовала Государственная пограничная служба.
Инфографика была создана на основе данных за прошлые месяцы – в ГПСУ проанализировали, какие категории мужчин в возрасте 18-60 лет пересекают украинскую границу чаще всего.
"Оформление мужчин происходит в соответствии с условиями пересечения, если на них не распространяются ограничения выезда за пределы страны", – отметили пограничники.
Пограничники также сообщили, что до 100 000 – 110 000 выросло количество лиц, пересекающих границу с начала летнего сезона. В частности, многие женщины и дети едут отдыхать, учиться или участвовать в спортивных мероприятиях.
- 23 января 2023-го СНБО запретила чиновникам ездить за границу в частных целях. Кабмин одобрил соответствующие изменения.
- Подробнее о правилах пересечения границы читайте в серии публикаций LIGA.net и Государственной пограничной службы.
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