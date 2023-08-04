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Катастрофа гелікоптера МВС. Посадовців ДСНС відправили під арешт, одного – під домашній

Этот материал также доступен на русском
04.08.2023, 16:25
Катастрофа гелікоптера МВС. Посадовців ДСНС відправили під арешт, одного – під домашній - Фото
Прощання із загиблим у Броварах керівництвом МВС (фото - Офіс президента)

П’ятьом посадовцям Держслужби з надзвичайних ситуацій, підозрюваним у тому, що їхні дії 18 січня 2023 року призвели до авіакатастрофи, в якій загинуло тодішнє керівництво МВС на чолі з міністром Денисом Монастирським, обрано запобіжні заходи. Про це повідомляє Держбюро розслідувань.

Сьогодні, 4 серпня, Печерський суд Києва обрав запобіжні заходи посадовцям ДСНС. Чотирьох фігурантів триматимуть під вартою без альтернативи внесення застави, а начальник служби безпеки польотів цілодобово перебуватиме під домашнім арештом.

Вчора підозри отримали п’ятеро посадовців ДСНС:

→ начальник Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України;
→ в.о. командира загону;
→ заступник командира з льотної підготовки;
→ командир авіаційної ескадрильї;
→ начальник служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

Вони підозрюються у порушенні правил безпеки польотів (безпеки руху повітряного транспорту), що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду. Начальнику служби безпеки польотів цього ж загону повідомлено про підозру в службовій недбалості.

Фігурантам може загрожувати до 10 років  тюрми.

Оксана Житнюк
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