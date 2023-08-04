Катастрофа гелікоптера МВС. Посадовців ДСНС відправили під арешт, одного – під домашній

П’ятьом посадовцям Держслужби з надзвичайних ситуацій, підозрюваним у тому, що їхні дії 18 січня 2023 року призвели до авіакатастрофи, в якій загинуло тодішнє керівництво МВС на чолі з міністром Денисом Монастирським, обрано запобіжні заходи. Про це повідомляє Держбюро розслідувань.

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Сьогодні, 4 серпня, Печерський суд Києва обрав запобіжні заходи посадовцям ДСНС. Чотирьох фігурантів триматимуть під вартою без альтернативи внесення застави, а начальник служби безпеки польотів цілодобово перебуватиме під домашнім арештом.

Вчора підозри отримали п’ятеро посадовців ДСНС:

→ начальник Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України;

→ в.о. командира загону;

→ заступник командира з льотної підготовки;

→ командир авіаційної ескадрильї;

→ начальник служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

Вони підозрюються у порушенні правил безпеки польотів (безпеки руху повітряного транспорту), що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду. Начальнику служби безпеки польотів цього ж загону повідомлено про підозру в службовій недбалості.

Фігурантам може загрожувати до 10 років тюрми.

Вранці 18 січня 2023 року під час аварії вертольота у Броварах загинув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та інші керівники МВС. Загалом загинуло 14 осіб, з них одна дитина, постраждала 31 особа, з них 13 дітей.

Вчора було повідомлено про підозру п'ятьом посадовцям ДСНС у тому, що їхні дії 18 січня 2023 року призвели до авіакатастрофи, в якій загинуло керівництво МВС.

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