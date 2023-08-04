Катастрофа вертолета МВД. Чиновников ГСЧС отправили под арест, одного – под домашний

Пятерым должностным лицам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, подозреваемым в том, что их действия 18 января 2023 года привели к авиакатастрофе, в которой погибло тогдашнее руководство МВД во главе с министром Денисом Монастырским, избраны меры пресечения. Об этом сообщает Госбюро расследований.

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Сегодня, 4 августа, Печерский суд Киева избрал меры пресечения должностным лицам ГСЧС. Четырех фигурантов будут содержать под стражей без альтернативы внесения залога, а начальник службы безопасности полетов будет круглосуточно находиться под домашним арестом.

Вчера подозрения получили пятеро должностных лиц ГСЧС:

→ начальник Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины;

→ и.о. командира отряда;

→ заместитель командира по летной подготовке;

→ командир авиационной эскадрильи;

→ начальник службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

Они подозреваются в нарушении правил безопасности полетов (безопасности движения воздушного транспорта), что повлекло за собой гибель людей и большой материальный ущерб. Начальник службы безопасности полетов этого же отряда получил подозрение в служебной халатности.

Фигурантам может грозить до 10 лет тюрьмы.

Утром 18 января 2023 года во время крушения вертолета в Броварах погиб министр внутренних дел Денис Монастырский и другие руководители МВД. В общей сложности погибли 14 человек, из них один ребенок, пострадал 31 человек, из них 13 детей.

Вчера было сообщено о подозрении пяти должностным лицам ГСЧС в том, что их действия 18 января 2023 года привели к авиакатастрофе, в которой погибло руководство МВД.

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