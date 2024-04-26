Керував пограбуванням ЧАЕС: заступнику гендиректора Росатома оголосили про підозру

Чорнобильська АЕС (Фото: EPA)

Слідчі Національної поліції оголосили підозру заступнику гендиректора Росатома – генерал-майору поліції Миколі Мулюкіну. За даними слідчих, він під час окупації Чорнобиля керував пограбуванням Чорнобильської АЕС. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Клименко акцентував, що це перша підозра посадовій особі Росії такого рангу, він також підкреслив, що Мулюкін особисто перебував на ЧАЕС.

"Його "фахівці" не знали, що робити зі станцією під час виведення з експлуатації. Тому просто розграбували майно. Військові РФ виконували накази "росатомівців" на ЧАЕС, утримуючи в заручниках працівників станції та нацгвардійців, які її захищали", – розповів міністр.

Клименко зазначив, що Нацполіції вдалося ідентифікувати понад 100 росіян, які брали участь у захопленні та пограбуванні ЧАЕС.

"Підтверджено, що керував окупантами на обʼєкті саме Мулюкін", – підкреслив він.

Заступник гендиректора Росатома, генерал-майор поліції Микола Мулюкін (Фото: ресурси окупантів)

Російські окупанти захопили Чорнобильську атомну електростанцію ще 24 лютого 2022 року, в перший день повномасштабного нападу Росії на Україну. 31 березня вони залишили територію АЕС і вирушили в бік Білорусі.

Енергоатом повідомляв, що окупанти рили окопи в радіоактивному ґрунті. Агенція Reuters писала, що загарбники пересувалися без засобів захисту Рудим лісом. Також є відео, на якому зафіксовано окопи загарбників там.

У квітні 2022-го керівник Енергоатому Петро Котін відвідав одну з ділянок Рудого лісу, де окопувалися росіяни. Тоді показники внутрішнього випромінювання (альфа- та бета-забруднення) перевищували норму у 100 і більше разів.

У цьому місці рота росіян дислокувалася майже 30 днів, тому всі вони отримали таке опромінення, яке викликає променеву хворобу, зазначав Енергоатом.

На LIGA.net є великий текст про те, чим загрожує окупантам місяць перебування в Чорнобильській зоні.

Дивіться також: До роковин аварії на ЧАЕС. Як виглядала станція рік тому після деокупації: нове відео