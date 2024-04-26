Руководил ограблением ЧАЭС: заместителю гендиректора "Росатома" объявили о подозрении

Чернобыльская АЭС (Фото: EPA)

Следователи Национальной полиции объявили подозрение заместителю гендиректора "Росатома" – генерал-майору полиции Николаю Мулюкину. По данным следователей, он во время оккупации Чернобыля руководил ограблением Чернобыльской АЭС. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

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Клименко акцентировал, что это первое подозрение должностному лицу России такого ранга, он также подчеркнул, что Мулюкин лично находился на ЧАЭС.

"Его "специалисты" не знали, что делать со станцией при выводе из эксплуатации. Поэтому просто разграбили имущество. Военные РФ выполняли приказы "росатомовцев" на ЧАЭС, удерживая в заложниках работников станции и нацгвардейцев, которые ее защищали", – рассказал министр.

Клименко отметил, что Нацполиции удалось идентифицировать более 100 россиян, которые принимали участие в захвате и ограблении ЧАЭС.

"Подтверждено, что руководил оккупантами на объекте именно Мулюкин", – подчеркнул он.

Заместитель гендиректора "Росатома", генерал-майор полиции Николай Мулюкин (Фото: ресурсы оккупантов)

Российские оккупанты захватили Чернобыльскую атомную электростанцию еще 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного нападения России на Украину. 31 марта они покинули территорию АЭС и отправились в сторону Белоруссии.

Энергоатом сообщал, что оккупанты рыли окопы в радиоактивной почве. Агентство Reuters писало, что захватчики передвигались без средств защиты Рыжим лесом. Также есть видео, на котором зафиксированы окопы захватчиков.

В апреле 2022-го руководитель Энергоатома Петр Котин посетил один из участков Рыжого леса, где окапывались россияне. Тогда показатели внутреннего излучения (альфа- и бета-загрязнения) превышали норму в 100 и более раз.

В этом месте рота россиян дислоцировалась почти 30 дней, поэтому все они получили такое облучение, вызывающее лучевую болезнь, отмечал Энергоатом.

LIGA.net имеет большой текст о том, чем грозит оккупантам месяц пребывания в Чернобыльской зоне.

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