"Хотіли, щоб вони ганялися за привидами": Трамп починав операцію впливу на Китай – Reuters

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін, 2017 рік (Фото: EPA/ROMAN PILIPEY)

45-й американський президент Дональд Трамп у 2019 році дозволив Центральному розвідувальному управлінню (ЦРУ) розпочати таємну кампанію в китайських соціальних мережах, щоб налаштувати китайських громадян проти своєї влади. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на анонімних ексчиновників США.

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За словами співрозмовників, тоді ЦРУ створило невелику команду оперативників, які під фальшивими акаунтами поширювали в інтернеті негативні наративи про уряд китайського лідера Сі Цзіньпіна, водночас зливаючи зневажливі відомості про китайську владу закордонним ЗМІ.

За їхніми даними, команда ЦРУ звинувачувала членів панівної Комуністичної партії КНР у тому, що вони приховували гроші, отримані незаконним шляхом.

Окрім цього, зазначило агентство, американські агенти критикували як корумповану та марнотратну китайську ініціативу "Один пояс, один шлях", яка забезпечує фінансування інфраструктурних проєктів у країнах, що розвиваються.

За словами американських посадовців, ці зневажливі наративи були засновані на фактах, а не вигадках, і їх таємно поширювали працівники розвідки під фальшивим прикриттям.

"Ми хотіли, щоб вони ганялися за привидами", — сказав один зі співрозмовників.

За даними агентства, у китайському МЗС відреагували на повідомлення ЗМІ про кампанію ЦРУ, заявивши, що уряд США використовує "простір громадської думки та медіаплатформи як зброю для поширення неправдивої інформації та маніпулювання міжнародною громадською думкою".

Журналісти зазначили, що кампанія ЦРУ сигналізувала про повернення до методів, які були характерні для боротьби Вашингтона з Радянським Союзом в епоху Холодної війни.

Два співрозмовники розповіли Reuters, що коли Білий дім надає ЦРУ повноваження на таємні дії, вони часто залишаються в силі під час діяльності всіх інших президентів. Водночас невідомо, чи підтримувала програму ЦРУ адміністрація президента Джо Байдена.

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У жовтні Федеральне бюро розслідувань США провело в будинку Трампа обшук – агенти вилучили близько 13 000 документів, 103 з яких були засекречені, а 18 — цілком таємні. Вони могли містити розвідувальні дані щодо Китаю та Ірану.

Команда чинного президента знайшла дві партії секретних документів часів віцепрезидентства Байдена – за період 2009-2017 років, коли на посаді президента перебував Барак Обама.

За даними американського видання CNN, першу партію виявили у листопаді 2023 року в офісі аналітичного центра Байдена у Вашингтоні. Там були матеріали американської розвідки, а також короткі аналітичні записки щодо України, Ірану та Британії.

Другу партію документів із грифом "таємно" виявили в гаражі та прилеглому приміщенні у грудні під час перевірки в резиденції Байдена у Вілмінгтоні.

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