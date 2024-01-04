Клінтон і Трамп пов'язані зі скандальною справою Епштайна – суд у США публікує документи

Найближчими тижнями будуть опубліковані нові групи документів, в яких, як очікується, фігуруватимуть майже 200 осіб

Джеффрі Епштайн (Фото - EPA)

У США за рішенням суду опубліковано першу частину документів з іменами осіб, тим чи іншим чином пов'язаних зі звинуваченням фінансиста Джеффрі Епштайна у торгівлі сексуальними послугами та зв'язках з неповнолітніми. Про це повідомляє Euronews.

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У грудні 2023 року в межах позову до Гіслейн Максвелл, подруги Епштайна, яку звинувачують у залученні людей до сексуальної експлуатації, було ухвалено рішення про розкриття низки документів, які стосуються процесу проти Епштайна.

Адвокати Максвелл заявили у зв'язку з публікацією документів, що їх клієнтка, як і раніше, "рішуче наполягає на своїй невинності".

Як зазначають медіа, багато імен, які є в опублікованих матеріалах, вже згадувалися у зв'язку зі справою Епштайна. Це стосується колишніх президентів США Білла Клінтона та Дональда Трампа, колишнього губернатора Нью-Мексико Білла Річардсона, члена королівської родини Великої Британії принца Ендрю та модельєра Жана-Люка Брюнеля. Вперше у зв'язку зі справою у документах згадано культового ілюзіоніста Девіда Копперфілда.

У найближчі кілька тижнів будуть опубліковані чергові групи документів, у яких, як очікується, фігуруватимуть майже 200 осіб.

Суд наголошує, що згадані в опублікованих документах особи не обов'язково безпосередньо пов'язані зі звинуваченнями, які були пред'явлені Епштайну.

У липні 2019 року Джеффрі Епштайну було пред'явлено обвинувачення у створенні кримінальної мережі, яка у 2002-2005 роках займалася сексуальною експлуатацією, зокрема неповнолітніх. Його було відправлено під арешт без права внесення застави.

За місяць його знайшли мертвим у камері.

Судмедекспертиза встановила, що причиною смерті стало самогубство.

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