Клинтон и Трамп связаны со скандальным делом Эпштейна – суд в США публикует документы

В ближайшие недели будут опубликованы новые группы документов, в которых, как ожидается, будут фигурировать почти 200 лиц

Джеффри Эпштейн (Фото - EPA)

В США по решению суда опубликована первая часть документов с именами лиц, тем или иным образом связанных с обвинением финансиста Джеффри Эпштейна в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними. Об этом сообщает Euronews.

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В декабре 2023 года в рамках иска к Гислейн Максвелл, подруге Эпштейна, которую обвиняют в вовлечении людей в сексуальную эксплуатацию, было принято решение о раскрытии ряда документов, имеющих отношение к процессу против Эпштейна.

Адвокаты Максвелл заявили в связи с публикацией документов, что их клиентка по-прежнему "решительно настаивает на своей невиновности".

Как отмечают медиа, многие имена, которые присутствуют в опубликованных материалах, уже упоминались в связи с делом Эпштейна. Это касается бывших президентов США Билла Клинтона и Дональда Трампа, бывшего губернатора Нью-Мексико Билла Ричардсона, члена королевской семьи Великобритании принца Эндрю и модельера Жана-Люка Брюнеля. Впервые в связи с делом в документах упомянут культовый иллюзионист Дэвид Копперфильд.

В ближайшие несколько недель буду опубликованы очередные группы документов, в которых, как ожидается, будут фигурировать почти 200 лиц.

Суд подчеркивает, что упомянутые в опубликованных документах личности не обязательно напрямую связаны с обвинениями, которые были предъявлены Эпштейну.

В июле 2019 года Джеффри Эпштейну было предъявлено обвинение в создании криминальной сети, которая в 2002-2005 годах занималась сексуальной эксплуатацией, в том числе несовершеннолетних. Он был отправлен под арест без права внесения залога.

Через месяц его нашли мертвым в камере.

Судмедэкспертиза установила, что причиной смерти стало самоубийство.

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