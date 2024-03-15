"Хотели, чтобы они бегали за призраками": Трамп начинал операцию влияния на КНР – Reuters

Дональд Трамп и Си Цзиньпин, 2017 год (Фото: EPA/ROMAN PILIPEY)

45-й американский президент Дональд Трамп в 2019 году разрешил Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) начать тайную кампанию в китайских социальных сетях, чтобы настроить китайских граждан против своей власти. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимных экс-чиновников США.

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По словам собеседников, тогда ЦРУ создало небольшую команду оперативников, под фальшивыми аккаунтами распространявших в интернете негативные нарративы о правительстве китайского лидера Си Цзиньпина, одновременно сливая пренебрежительные сведения о китайских властях зарубежным СМИ.

По их данным, команда ЦРУ обвиняла членов правящей Коммунистической партии КНР в том, что они скрывали деньги, полученные незаконным путем.

Кроме этого, отметило агентство, американские агенты критиковали как коррумпированную и расточительную китайскую инициативу "Один пояс, один путь", которая обеспечивает финансирование инфраструктурных проектов в развивающихся странах.

По словам американских чиновников, эти пренебрежительные нарративы были основаны на фактах, а не выдумках, и их тайно распространяли сотрудники разведки под фальшивым прикрытием.

"Мы хотели, чтобы они гонялись за призраками", – сказал один из собеседников.

По данным агентства, в китайском МИД отреагировали на сообщения СМИ о кампании ЦРУ, заявив, что правительство США использует "пространство общественного мнения и медиаплатформы как оружие для распространения ложной информации и манипулирования международным общественным мнением".

Журналисты отметили, что кампания ЦРУ сигнализировала о возвращении к методам, которые были характерны для борьбы Вашингтона с Советским Союзом в эпоху Холодной войны.

Два собеседника рассказали Reuters, что, когда Белый дом предоставляет ЦРУ полномочия на тайные действия, они часто остаются в силе во время деятельности всех других президентов. В то же время неизвестно, поддерживала ли программу ЦРУ администрация президента Джо Байдена.

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В октябре Федеральное бюро расследований США провело в доме Трампа обыск – агенты изъяли около 13 000 документов, 103 из которых были засекречены, а 18 – полностью секретные. Они могли содержать разведывательные данные по Китаю и Ирану.

Команда действующего президента нашла две партии секретных документов времен вице-президентства Байдена – за период 2009-2017 годов, когда в должности президента состоял Барак Обама.

По данным американского издания CNN, первая партия была обнаружена в ноябре 2023 года в офисе аналитического центра Байдена в Вашингтоне. Там были материалы американской разведки, а также краткие аналитические записки по Украине, Ирану и Британии.

Вторую партию документов с грифом "секретно" обнаружили в гараже и близлежащем помещении в декабре во время проверки в резиденции Байдена в Уилмингтоне.

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