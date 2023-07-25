Китай не постачає озброєння Росії, це важливо. А дрони й Україна в них купує — розвідка

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що Китай постачає Росії не озброєння, а товари подвійного призначення. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник ГУР Андрій Юсов.

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За його словами, важливо говорити, що Китай постачає РФ товари подвійного призначення чи цивільну техніку, а не летальну зброю.

"Україна також купує у них дрони, це питання можливостей. Але це необхідно обговорювати. Я думаю, що Китай може вплинути на РФ, яка залежить від свого сусіда", — сказав Юсов.

Він зазначив, що варто говорити на міжнародному рівні щодо продажу Росії товарів подвійного призначення через компанії-прокладки.

"Керівництво України приділяє цьому увагу. У питанні санкцій є куди рухатися", — резюмував представник розвідки.

ДОВІДКА. Китай заявляє про свою "нейтральну" позицію щодо війни Росії проти України, яку Пекін називає "українською кризою". КНР неодноразово повторювала кліше російської пропаганди про те, що РФ на війну "спровокували" НАТО та США, а також не засуджувала війну, яку Москва веде для знищення українського народу. Однак водночас заявляла про відданість принципу територіальної цілісності та непорушності встановлених кордонів. Китайські офіційні особи регулярно закликають до переговорів та кажуть, що вони "за мир у всьому світі".

6 червня самопроголошений глава тимчасово окупованої Росією територіїЧеченської Республіки Ічкерія Кадиров показав відео з новою технікою свого підрозділу Росгвардії "Ахмат". Частина показаних бронетранспортерів схожа на China Tiger китайської компанії Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing, на що звернули увагу деякі ЗМІ.

У Китаї не визнають, що постачали Росії бронетехніку, і закликали журналістів висвітлювати інформацію "об'єктивно, чесно та професійно".

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