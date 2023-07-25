Китай не постачає озброєння Росії, це важливо. А дрони й Україна в них купує — розвідка
У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що Китай постачає Росії не озброєння, а товари подвійного призначення. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник ГУР Андрій Юсов.
За його словами, важливо говорити, що Китай постачає РФ товари подвійного призначення чи цивільну техніку, а не летальну зброю.
"Україна також купує у них дрони, це питання можливостей. Але це необхідно обговорювати. Я думаю, що Китай може вплинути на РФ, яка залежить від свого сусіда", — сказав Юсов.
Він зазначив, що варто говорити на міжнародному рівні щодо продажу Росії товарів подвійного призначення через компанії-прокладки.
"Керівництво України приділяє цьому увагу. У питанні санкцій є куди рухатися", — резюмував представник розвідки.
6 червня самопроголошений глава тимчасово окупованої Росією територіїЧеченської Республіки Ічкерія Кадиров показав відео з новою технікою свого підрозділу Росгвардії "Ахмат". Частина показаних бронетранспортерів схожа на China Tiger китайської компанії Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing, на що звернули увагу деякі ЗМІ.
У Китаї не визнають, що постачали Росії бронетехніку, і закликали журналістів висвітлювати інформацію "об'єктивно, чесно та професійно".
- Президент Зеленський пояснив Сі, чому Китай не повинен давати зброю Росії: Це продовжує війну.
- Зеленський у день розмови із Сі призначив посла у Китаї. Місце було вільним із 2021 року.
- Він сказав Сі Цзіньпіну, що Україна звільнить Крим і всі землі, та нагадав про "єдиний Китай".
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