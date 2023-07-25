Китай не поставляет вооружения России, а дроны и Украина у них покупает — разведка
В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что Китай поставляет России не вооружения, а товары двойного назначения. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.
"Украина также покупает у них дроны, это вопрос возможностей. Но это необходимо обсуждать. Я думаю, что Китай может повлиять на РФ, которая зависима от своего соседа", — сказал Юсов.
Он отметил, что стоит говорить на международном уровне о продаже России товаров двойного назначения через компании-прокладки.
"Руководство Украины уделяет этому внимание. В вопросе санкций есть куда двигаться", — резюмировал представитель разведки.
6 июня самопровозглашенный глава временно оккупированной Россией территории Чеченской Республики Ичкерия Кадыров показал видео с новой техникой своего подразделения Росгвардии "Ахмат". Часть показанных бронетранспортеров похожи на China Tiger китайской компании Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing, на что обратили внимание некоторые СМИ.
В Китае не признают, что поставляли России бронетехнику, и призвали журналистов освещать информацию "объективно, честно и профессионально".
Президент Зеленский объяснил Си, почему Китай не должен давать оружие России: Это продлевает войну.
Зеленский в день разговора с Си назначил посла в Китае. Место было свободным с 2021 года.
- Он сказал Си Цзиньпину, что Украина освободит Крым и все земли, и напомнил о "едином Китае".
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