Китай не поставляет вооружения России, а дроны и Украина у них покупает — разведка

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что Китай поставляет России не вооружения, а товары двойного назначения. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

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По его словам, важно говорить, что Китай поставляет РФ товары двойного назначения или гражданскую технику, а не летальное оружие.

"Украина также покупает у них дроны, это вопрос возможностей. Но это необходимо обсуждать. Я думаю, что Китай может повлиять на РФ, которая зависима от своего соседа", — сказал Юсов.

Он отметил, что стоит говорить на международном уровне о продаже России товаров двойного назначения через компании-прокладки.

"Руководство Украины уделяет этому внимание. В вопросе санкций есть куда двигаться", — резюмировал представитель разведки.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции относительно войны России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

6 июня самопровозглашенный глава временно оккупированной Россией территории Чеченской Республики Ичкерия Кадыров показал видео с новой техникой своего подразделения Росгвардии "Ахмат". Часть показанных бронетранспортеров похожи на China Tiger китайской компании Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing, на что обратили внимание некоторые СМИ.

В Китае не признают, что поставляли России бронетехнику, и призвали журналистов освещать информацию "объективно, честно и профессионально".

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