RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Китай намагається підтримати Росію, але хоче бути миротворцем, напруження зростає — Блінкен

Этот материал также доступен на русском
29.06.2023, 08:58
Китай намагається підтримати Росію, але хоче бути миротворцем, напруження зростає — Блінкен - Фото
Ентоні Блінкен (Фото: EPA)

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай намагається підтримати Росію, але водночас хоче бути миротворцем у війні, що створює дедалі більше напруження. Про це він повідомив у діалозі з президентом Ради з міжнародних відносин Ріхардом Хаассом.

За його словами, Китай намагався "знайти правильний баланс", з одного боку, підтримуючи РФ на міжнародній арені, сприяючи її агресії проти України, але водночас Пекін намагається бути "нейтральною силою миру".

"Це напруження стає дедалі очевиднішим", — сказав Блінкен.

Він зазначив, що Китай міг би відіграти роль у можливих переговорах Росії та України, оскільки він має вплив на Москву.

Дипломат заявив, що США згодні з пунктом "мирного плану" КНР щодо прихильності до територіальної цілісності країн.

"У наших інтересах подивитися, чи не можемо ми заохотити їх бути більш позитивними учасниками у припиненні цієї агресії, і водночас слідкувати, щоб вони не поставили зброю Росії", — резюмував держсекретар.

ДОВІДКА. Китай заявляє про свою "нейтральну" позицію щодо війни Росії проти України, яку Пекін називає "українською кризою". КНР неодноразово повторювала кліше російської пропаганди про те, що РФ на війну "спровокували" НАТО та США, а також не засуджувала війну, яку Москва веде для знищення українського народу. Однак водночас заявляла про відданість принципу територіальної цілісності та непорушності встановлених кордонів. Китайські офіційні особи регулярно закликають до переговорів та кажуть, що вони "за мир у всьому світі".

6 червня самопроголошений глава тимчасово окупованої Росією території Чеченської Республіки Ічкерія Кадиров показав відео з новою технікою свого підрозділу Росгвардії "Ахмат". Частина показаних бронетранспортерів схожа на China Tiger китайської компанії Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing, на що звернули увагу деякі ЗМІ.

У Китаї не визнають, що постачали Росії бронетехніку, і закликали журналістів висвітлювати інформацію "об'єктивно, чесно та професійно". 

Читайте також: Кулеба сказав посланцю Сі Цзіньпіна в Києві: Жодного заморожування конфлікту чи втрати територій

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнакитайвійськова допомогапереговориентоні блінкен
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 