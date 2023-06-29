Китай намагається підтримати Росію, але хоче бути миротворцем, напруження зростає — Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай намагається підтримати Росію, але водночас хоче бути миротворцем у війні, що створює дедалі більше напруження. Про це він повідомив у діалозі з президентом Ради з міжнародних відносин Ріхардом Хаассом.

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За його словами, Китай намагався "знайти правильний баланс", з одного боку, підтримуючи РФ на міжнародній арені, сприяючи її агресії проти України, але водночас Пекін намагається бути "нейтральною силою миру".

"Це напруження стає дедалі очевиднішим", — сказав Блінкен.

Він зазначив, що Китай міг би відіграти роль у можливих переговорах Росії та України, оскільки він має вплив на Москву.

Дипломат заявив, що США згодні з пунктом "мирного плану" КНР щодо прихильності до територіальної цілісності країн.

"У наших інтересах подивитися, чи не можемо ми заохотити їх бути більш позитивними учасниками у припиненні цієї агресії, і водночас слідкувати, щоб вони не поставили зброю Росії", — резюмував держсекретар.

ДОВІДКА. Китай заявляє про свою "нейтральну" позицію щодо війни Росії проти України, яку Пекін називає "українською кризою". КНР неодноразово повторювала кліше російської пропаганди про те, що РФ на війну "спровокували" НАТО та США, а також не засуджувала війну, яку Москва веде для знищення українського народу. Однак водночас заявляла про відданість принципу територіальної цілісності та непорушності встановлених кордонів. Китайські офіційні особи регулярно закликають до переговорів та кажуть, що вони "за мир у всьому світі".

6 червня самопроголошений глава тимчасово окупованої Росією території Чеченської Республіки Ічкерія Кадиров показав відео з новою технікою свого підрозділу Росгвардії "Ахмат". Частина показаних бронетранспортерів схожа на China Tiger китайської компанії Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing, на що звернули увагу деякі ЗМІ.

У Китаї не визнають, що постачали Росії бронетехніку, і закликали журналістів висвітлювати інформацію "об'єктивно, чесно та професійно".

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