Китай пытается поддержать РФ, но хочет быть миротворцем, напряжение нарастает — Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай пытается поддержать Россию, но одновременно хочет быть миротворцем в войне, что создает все большее напряжение. Об этом он сообщил в диалоге с президентом Совета по международным отношениям Рихардом Хаассом.
По его словам, Китай пытался "найти правильный баланс", с одной стороны, поддерживая РФ на международной арене, способствуя ее агрессии против Украины, но одновременно Пекин пытается быть "нейтральной силой мира".
"Это напряжение становится все более очевидным", — сказал Блинкен.
Он отметил, что Китай мог бы сыграть роль в возможных переговорах России и Украины, так как он имеет влияние на Москву.
Дипломат заявил, что США согласны с пунктом "мирного плана" КНР о приверженности территориальной целостности стран.
"В наших интересах посмотреть, не можем ли мы поощрить их быть более позитивными участниками в прекращении этой агрессии, и в то же время следить, чтобы они не поставили оружие России", — резюмировал госсекретарь.
6 июня самопровозглашенный глава временно оккупированной Россией территории Чеченской Республики Ичкерия Кадыров показал видео с новой техникой своего подразделения Росгвардии "Ахмат". Часть показанных бронетранспортеров похожи на China Tiger китайской компании Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing, на что обратили внимание некоторые СМИ.
В Китае не признают, что поставляли России бронетехнику, и призвали журналистов освещать информацию "объективно, честно и профессионально".
Президент Зеленский объяснил Си, почему Китай не должен давать оружие России: Это продлевает войну.
Зеленский в день разговора с Си назначил посла в Китае. Место было свободным с 2021 года.
- Он сказал Си Цзиньпину, что Украина освободит Крым и все земли, и напомнил о "едином Китае".
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