Китай пытается поддержать РФ, но хочет быть миротворцем, напряжение нарастает — Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай пытается поддержать Россию, но одновременно хочет быть миротворцем в войне, что создает все большее напряжение. Об этом он сообщил в диалоге с президентом Совета по международным отношениям Рихардом Хаассом.

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По его словам, Китай пытался "найти правильный баланс", с одной стороны, поддерживая РФ на международной арене, способствуя ее агрессии против Украины, но одновременно Пекин пытается быть "нейтральной силой мира".

"Это напряжение становится все более очевидным", — сказал Блинкен.

Он отметил, что Китай мог бы сыграть роль в возможных переговорах России и Украины, так как он имеет влияние на Москву.

Дипломат заявил, что США согласны с пунктом "мирного плана" КНР о приверженности территориальной целостности стран.

"В наших интересах посмотреть, не можем ли мы поощрить их быть более позитивными участниками в прекращении этой агрессии, и в то же время следить, чтобы они не поставили оружие России", — резюмировал госсекретарь.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции относительно войны России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

6 июня самопровозглашенный глава временно оккупированной Россией территории Чеченской Республики Ичкерия Кадыров показал видео с новой техникой своего подразделения Росгвардии "Ахмат". Часть показанных бронетранспортеров похожи на China Tiger китайской компании Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing, на что обратили внимание некоторые СМИ.

В Китае не признают, что поставляли России бронетехнику, и призвали журналистов освещать информацию "объективно, честно и профессионально".

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