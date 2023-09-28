Китайські хакери, які цього року зламали платформу електронної пошти Microsoft, змогли викрасти "десятки тисяч електронних листів" з облікових записів Державного департаменту США, заявляє Reuters з посиланням на анонімного співробітника Сенату. За словами джерела, китайські хакери викрали електронні листи з Держдепу через злам Microsoft.

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"Співробітник [Сенату], який був присутній на брифінгу ІТ-службовців Держдепартаменту, сказав, що чиновники повідомили законодавцям, що 60 000 електронних листів було вкрадено з 10 акаунтів Держдепартаменту. Дев’ять із цих жертв працювали у Східній Азії та Тихоокеанському регіоні, а одна – у Європі, згідно з деталями брифінгу, надісланими електронною поштою співробітником, який відмовився назвати своє ім'я", – пише видання.

Співрозмовник заявив Reuters, що працює на сенатора-республіканця Еріка Шмітта, який входить до підкомітету з кібербезпеки Сенату США.

Посадовці США та Microsoft заявили у липні, що китайські державні хакери з травня отримали доступ до облікових записів електронної пошти близько 25 організацій, включаючи Міністерство торгівлі та Держдеп США. Обсяг компрометування залишається незрозумілою, зазначає Reuters.

"Звинувачення США в тому, що Китай стоїть за зламом, погіршили й без того напружені відносини між країнами, оскільки Пекін заперечує звинувачення", – пише видання.

Згідно з брифінгом, посадовці Держдепу, чиї акаунти були зламані, здебільшого зосереджені на індійсько-тихоокеанській дипломатії, і хакери також отримали список, що містить усі електронні листи департаменту, стверджує видання.

Воно зазначає, що масштабний злам переорієнтував увагу на "величезну роль" Microsoft у наданні ІТ-послуг уряду США.

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Під час цього брифінгу чиновники нібито повідомили, що Держдеп почав перехід до "гібридного" середовища [інфраструктури] із кількома компаніями-постачальниками та покращив впровадження багатофакторної автентифікації в рамках заходів із захисту своїх систем

Також на заході буцімто заявлялось, що хакери скомпрометували пристрій інженера Microsoft, що дозволило їм зламати облікові записи електронної пошти Держдепу, пише Reuters.

Раніше Microsoft повідомляло, що злам високопосадовців Держдепартаменту та Міністерства торгівлі США відбувся через компрометацію корпоративного акаунта інженера Microsoft.

"Нам потрібно зміцнити наш захист від таких типів кібератак і вторгнень. Нам потрібно уважно поглянути на залежність федерального уряду від одного постачальника як на потенційну слабку сторону", — нібито сказав сенатор Шмітт у заяві, яку надіслало джерело видання.

Як пише Reuters, речник Microsoft не прокоментував інформацію про брифінг у Сенаті, Держдеп не відповів на запит про коментар, сенатор Шмітт не був доступний до інтерв'ю.

Microsoft зіткнулася з критикою через свої методи безпеки після зламу. Компанія заявила, що китайська хакерська група Storm-0558 зламала облікові записи веб-пошти, які працюють у сервісі компанії Outlook, підсумовує видання.

У липні видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела повідомляло, що китайські хакери провели шпигунську операцію, під час якої зламали електронну пошту співробітників Держдепартаменту США, зокрема американського посла в Китаї – скомпрометовано сотні тисяч листів.

Раніше повідомлялося, що хакери з Китаю зламали 25 установ у США. Постраждали міністерство торгівлі та Держдеп.

Бізнесмен Ілон Маск заявив вищому керівництву Китаю, що створення "цифрового суперінтелекту", керованого штучним інтелектом, може узурпувати владу Комуністичної партії Китаю та взяти країну під свій контроль.

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