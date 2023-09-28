Китайские хакеры украли электронные письма из Госдепа США из-за излома Microsoft – Reuters

Китайские хакеры, взломавшие в этом году платформу электронной почты Microsoft, смогли похитить "десятки тысяч электронных писем" из учетных записей Государственного департамента США, заявляет Reuters со ссылкой на анонимного сотрудника Сената. По словам источника, китайские хакеры похитили электронные письма из Госдепа из-за взлом Microsoft.

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"Сотрудник [Сената], присутствовавший на брифинге IT-служащих Госдепартамента, сказал, что чиновники сообщили законодателям, что 60 000 электронных писем было украдено из 10 аккаунтов Госдепартамента. Девять из этих жертв работали в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, а одна – в Европе, согласно деталям брифинга, отправленным по электронной почте сотрудником, отказавшимся назвать свое имя", – пишет издание.

Собеседник заявил Reuters, что работает на сенатора-республиканца Эрика Шмитта, который входит в подкомитет по кибербезопасности Сената США.

Чиновники США и Microsoft заявили в июле, что китайские государственные хакеры с мая получили доступ к учетным записям электронной почты около 25 организаций, включая Министерство торговли и Госдеп США. Объем компрометирования остается неясным, отмечает Reuters.

"Обвинения США в том, что Китай стоит за взломом, ухудшили и без того напряженные отношения между странами, поскольку Пекин отрицает обвинения", – пишет издание.

Согласно брифингу, чиновники Госдепа, чьи аккаунты были сломаны, в основном сосредоточены на индийско-тихоокеанской дипломатии, и хакеры также получили список, содержащий все электронные письма департамента, утверждает издание.

Оно отмечает, что масштабный взлом переориентировал внимание на "огромную роль" Microsoft в предоставлении IT-услуг правительству США.

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В ходе этого брифинга чиновники якобы сообщили, что Госдеп начал переход к "гибридной" среде [инфраструктуре] с несколькими компаниями-поставщиками и улучшил внедрение многофакторной аутентификации в рамках мер по защите своих систем

Также на мероприятии якобы заявлялось, что хакеры скомпрометировали устройство инженера Microsoft, что позволило им взломать аккаунты электронной почты Госдепа, пишет Reuters.

Ранее Microsoft сообщала, что взлом высокопоставленных чиновников Госдепартамента и Министерства торговли США произошел из-за компрометации корпоративного аккаунта инженера Microsoft.

"Нам нужно укрепить нашу защиту от таких типов кибератак и вторжений. Нам нужно внимательно взглянуть на зависимость федерального правительства от одного поставщика как на потенциальную слабую сторону", – якобы сказал сенатор Шмитт в заявлении, которое отправил источник издания.

Как пишет Reuters, представитель Microsoft не прокомментировал информацию о брифинге в Сенате, Госдеп не ответил на запрос о комментарии, сенатор Шмитт не был доступен в интервью.

Microsoft столкнулась с критикой из-за своих методов безопасности после взлома. Компания заявила, что китайская хакерская группа Storm-0558 взломала аккаунты веб-почты, работающие в сервисе компании Outlook, подытоживает издание.

В июле издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщало, что китайские хакеры провели шпионскую операцию, в ходе которой взломали электронную почту сотрудников Госдепартамента США, в том числе американского посла в Китае – скомпрометированы сотни тысяч писем.

Ранее сообщалось, что хакеры из Китая сломали 25 учреждений в США. Пострадали министерство торговли и Госдеп.

Бизнесмен Илон Маск заявил высшему руководству Китая, что создание "цифрового суперинтеллекта", управляемого искусственным интеллектом, может узурпировать власть Коммунистической партии Китая и взять страну под свой контроль.

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