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Китайцы хакнули сотни тысяч писем Госдепа, чтобы узнать, что о них говорят в США – WSJ

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2023, 10:50
Китайцы хакнули сотни тысяч писем Госдепа, чтобы узнать, что о них говорят в США – WSJ - Фото
Николас Бернс (Фото: EPA)

Китайские хакеры провели шпионскую операцию, в ходе которой взломали электронную почту сотрудников Госдепартамента США, в том числе американского посла в Китае – скомпрометированы сотни тысяч писем. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как отмечается, китайские хакеры атаковали высокопоставленных американских чиновников, ответственных за управление отношениями США и Китая. В том числе взломали почту посла США в Китае Николаса Бернса и помощника госсекретаря США по Восточной Азии Даниэля Критенбринка.

Уточняется, что Бернс и Критенбринк использовали почтовые ящики исключительно для несекретных электронных писем, но по ним хакеры могли получить представление о планах США в отношении недавней серии визитов в Китай высокопоставленных должностных лиц администрации президента Джо Байдена, а также о внутренних разговорах о политике США в отношении Китая.

По данным источников WSJ, электронную почту госсекретаря Энтони Блинкена и его главных советников не тронули. 

По словам официальных лиц США, в результате кибератаки была взломана учетная запись электронной почты министра торговли Джины Раймондо.

В США узнали об этой шпионской операции на прошлой неделе. Масштабы хакерской атаки до конца не установлены, но, по словам источников, скомпрометированы как минимум сотни тысяч отдельных электронных писем членов правительства США.

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Наталья Медведева
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