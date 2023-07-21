У Макрона заявили, что Китай поставляет РФ "огромные военные мощности". Франция уточнила

Советник президента Франции по внешней политике Эмманюэль Бонн заявил, что Китай поставляет России "огромные военные мощности", имея в виду нелетальную помощь. Об этом он сообщил в комментарии CNN на Форуме по безопасности в Аспене.

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По его словам, "есть признаки того, что Китай делает то, чего бы ему не стоило делать".

"Ну, военная техника, насколько нам известно, Китай поставляет в Россию огромные военные мощности", — сказал Бонн, отвечая на вопрос, поставляет ли КНР вооружения россиянам.

Французские чиновники позже сообщили журналистам, что он имел в виду технологии двойного назначения, а также нелетальную помощь, в частности, шлемы и боеприпасы.

"Больше всего нам нужно воздержание Китая. Нам нужно, чтобы они поняли, что Украина — это конфликт глобального масштаба и что мы не можем предложить Украине проиграть по принципиальным причинам. И на карту для нас в Украине поставлено гораздо больше, чем, вы знаете, суверенитет Украины. Это во многом стабильность в мире", — заявил советник.

Представитель Парижа подчеркнул, что Пекину не стоит оказывать Москве военную и экономическую поддержку.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции относительно войны России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

6 июня самопровозглашенный глава временно оккупированной Россией территории Чеченской Республики Ичкерия Кадыров показал видео с новой техникой своего подразделения Росгвардии "Ахмат". Часть показанных бронетранспортеров похожи на China Tiger китайской компании Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing, на что обратили внимание некоторые СМИ.

В Китае не признают, что поставляли России бронетехнику, и призвали журналистов освещать информацию "объективно, честно и профессионально".

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