У Макрона заявили, что Китай поставляет РФ "огромные военные мощности". Франция уточнила
Советник президента Франции по внешней политике Эмманюэль Бонн заявил, что Китай поставляет России "огромные военные мощности", имея в виду нелетальную помощь. Об этом он сообщил в комментарии CNN на Форуме по безопасности в Аспене.
По его словам, "есть признаки того, что Китай делает то, чего бы ему не стоило делать".
"Ну, военная техника, насколько нам известно, Китай поставляет в Россию огромные военные мощности", — сказал Бонн, отвечая на вопрос, поставляет ли КНР вооружения россиянам.
Французские чиновники позже сообщили журналистам, что он имел в виду технологии двойного назначения, а также нелетальную помощь, в частности, шлемы и боеприпасы.
"Больше всего нам нужно воздержание Китая. Нам нужно, чтобы они поняли, что Украина — это конфликт глобального масштаба и что мы не можем предложить Украине проиграть по принципиальным причинам. И на карту для нас в Украине поставлено гораздо больше, чем, вы знаете, суверенитет Украины. Это во многом стабильность в мире", — заявил советник.
Представитель Парижа подчеркнул, что Пекину не стоит оказывать Москве военную и экономическую поддержку.
6 июня самопровозглашенный глава временно оккупированной Россией территории Чеченской Республики Ичкерия Кадыров показал видео с новой техникой своего подразделения Росгвардии "Ахмат". Часть показанных бронетранспортеров похожи на China Tiger китайской компании Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing, на что обратили внимание некоторые СМИ.
В Китае не признают, что поставляли России бронетехнику, и призвали журналистов освещать информацию "объективно, честно и профессионально".
Президент Зеленский объяснил Си, почему Китай не должен давать оружие России: Это продлевает войну.
Зеленский в день разговора с Си назначил посла в Китае. Место было свободным с 2021 года.
- Он сказал Си Цзиньпину, что Украина освободит Крым и все земли, и напомнил о "едином Китае".
Читайте также: Кулеба сказал посланнику Си Цзиньпина: Не будет заморозки конфликта или потери территорий
Комментарии